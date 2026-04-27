"Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r." - napisał w serwisie X Karol Nawrocki, wskazując, że stało się to 11 dni po tym, jak zawetował ustawę o kryptoaktywach i siedem dni po tajnym posiedzeniu Sejmu w sprawie rynku cyfrowych środków płatniczych.

Prezydent podkreślił, że "rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut". "Rozliczcie siebie, nie opozycję!" - podsumował.

Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 r.❗️Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 r. o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu 🤦‍♂️… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 27, 2026

W poniedziałek na profilach Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych pojawił się spot, w którym zarzucono prezydentowi i największej partii opozycyjnej utrudnianie rządowi działań mających na celu regulacje rynku kryptowalut w Polsce. "Prezydent Nawrocki rzuca pierwsze weto. PiS blokuje ustawę w Sejmie. Kupują mafii czas. Drugie weto. Parasol nad oszustami jest już domknięty. I wtedy, w oknie stworzonym przez prezydenta, piramida upada. Wasze pieniądze znikają" - mówi na nagraniu lektor.

"To nie była polityka. To był skok" - przekonuje w filmiku Koalicja Obywatelska.

Wcześniej ze skutkami sytuacji na giełdzie Zondacrypto Nawrockiego i PiS wiązał Donald Tusk. - Było dla mnie od początku jasne, że ta polityczna więź, ta obecność polityków PiS-u, prezydenta i kandydata na prezydenta na imprezach finansowanych przez Zondacrypto, ten typ reklamy, to wszystko pokazywało, że coś może za chwilę się z tym zdarzyć - mówił w piątek premier w rozmowie z mediami.

Od początku kwietnia klienci jednej z największych giełd kryptowalut w Polsce Zondacrypto zgłaszają trudności z wypłatami środków. Zaległości wobec użytkowników sięgać mają nawet 400 mln zł. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie, a poszkodowani składają kolejne zawiadomienia.

Środowisko rządowe wskazuje też na związki giełdy z polską prawicą. Według doniesień mediów, jej prezes miał wykonywać wysokie przelewy na rzecz fundacji związanych z politykami PiS i współfinansować konferencję CPAC.

Przed głosowaniem ws. prezydenckiego weta 17 kwietnia Tusk mówił w Sejmie, że za "uporczywym blokowaniem ustawy", która umożliwiłaby Polsce zapobieganie takim sytuacjom, jak wokół giełdy Zondacrypto, stoi cierpienie i dramat kilkudziesięciu tysięcy osób.

Dodał, że "wielka kariera" Zondacrypto zaczęła się w 2022 r. z nowym szefem, za pieniądze - jak oświadczył szef rządu powołując się na informację polskich służb - rosyjskiej mafii.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni