W referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Sobótka wzięło udział 3145 uprawnionych do głosowania. Aby było ono ważne, głos musiało oddać co najmniej 2744 mieszkańców Sobótki, czyi 3/5 liczby osób głosujących w wyborach na burmistrza w 2024 roku.

Jak wynika z protokołu Miejskiej Komisji ds. Referendum w Sobótce, za odwołaniem Mirosława Jarosza głosowało 3056 osób. Z kolei w przypadku głosowania w sprawie odwołania rady miejskiej, aby wynik referendum był wiążący musiało w nim wziąć udział 3195 wyborców. Tymczasem do urn poszło 3144 mieszkańców Sobótki.

Inicjatorzy referendum zarzucali burmistrzowi Sobótki i radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych, np. w przypadku zakupu przez samorząd Hotelu "Miś". Ta sprawa była punktem zapalnym w Sobótce - władze gminy podjęły decyzje o zakupie nieruchomości i przekształceniu jej w nową siedzibę magistratu.

Sobótka. Mirosław Jaroszewski odwołany z funkcji burmistrza

Zwolennicy odwołania władz miasta i gminy Sobótka podnosili również, że niepokoi ich skala i tempo zadłużenia samorządu, a także brak transparentności w przypadku podejmowanych decyzji. Burmistrz Sobótki Mirosław Jarosz odpierał zarzuty inicjatorów referendum. Przekonywał, że przekształceń hotelu w nową siedzibę magistratu ma służyć poprawie "dostępności i jakości obsługi mieszkańców".

Podnosił też, że opowiadał się za przeprowadzeniem konsultacji społecznych, ale - jak mówił - "wniosek o ich przeprowadzenie wycofali sami radni". Jarosz został wybrany w wyborach samorządowych w 2024 r. w drugiej turze. Otrzymał 2360 głosów, co przełożyło się na wynik 51,89 proc. poparcia. Jego kontrkandydat otrzymał o 172 głosy mniej.

Sobótka to gmina wiejsko-miejska położona w powiecie wrocławskim u stóp popularnego wśród mieszkańców Dolnego Śląska Masywu Ślęży. Jej historia - według źródeł - sięga XII wieku. Zgodnie z danymi GUS zamieszkuje ją około 10 tysięcy dorosłych osób.

mbd/wka / polsatnews.pl