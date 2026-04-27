Leśkiewicz opublikował w poniedziałek wpis na platformie X, w którym poinformował o decyzji głowy państwa. "Postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2026 r. Prezydent RP Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie tragicznie zmarłego posła na Sejm Łukasza Karola Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" - napisał.

Tragiczny wypadek posła Łukasza Litewki

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął tragicznie w ubiegły czwartek po południu podczas jazdy na rowerze. Potrącił go samochód na ul. Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

Według dotychczasowych ustaleń 57-letni Sosnowiczanin kierujący Mitsubishi Colt zjechał na przeciwny pas ruchu, gdzie zderzył się z posłem jadącym z naprzeciwka na rowerze.

Litewka zmarł mimo reanimacji. Kierowca mitsubishi został zatrzymany, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Za ten czyn grozi kara od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Swoje zachowanie tłumaczył utratą przytomności, chwilowym rozkojarzeniem, lub też całkowitą niepamięcią co do przebiegu wypadku.

Na podstawie zgromadzonych materiałów prokuratura uznała, że te oświadczenia „mogą ustanowić wyłącznie linię obrony”, a część wyjaśnień podejrzanego "budzi wątpliwości". Wniosek o aresztowanie podejrzanego śledczy uzasadniali m.in. grożącą mu surową karą oraz obawą matactwa.

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej złoży zażalenie na decyzję tamtejszego sądu, który w sobotę zgodził się, by podejrzany mógł opuścić areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Fundacja #TeamLitewka

Litewka był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja #TeamLitewka m.in. poprzez portale społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt.

Reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierała środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Podczas kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. Łukasz Litewka umieścił na plakatach wyborczych wizerunki czekających na adopcję psów z miejscowego schroniska z ich imionami i kontaktem telefonicznym w sprawie. Po zakończonej kampanii banery Litewki posłużyły jako materiał docieplający schroniskowe boksy.

