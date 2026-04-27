Koreańskie czołgi wyprodukują w Polsce. Podpisano umowy

Spółki zbrojeniowe wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) podpisały w poniedziałek łącznie cztery umowy podwykonawcze z południowokoreańską firmą Hyundai Rotem. Dotyczą one regulacji produkcji, montażu, serwisowania i polonizacji czołgów K2 i wozów amunicyjnych ARV.

Podpisano m.in. dwie umowy dostawy pomiędzy Zakładami Mechanicznymi "Bumar-Łabędy", a dwoma spółkami państwowymi - PCO oraz Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi oraz umowę wsparcia serwisowego dla bazowych modeli czołgów K2GF.

- Dzisiejsza umowa podwykonawcza to kolejna faza rozwoju kompetencji spółek PGZ. - mówił wiceprezes koncernu Arkadiusz Bąk podczas uroczystości podpisania umów. - Naszym celem jest nie tylko zapewnienie Siłom Zbrojnym RP nowoczesnego uzbrojenia, lecz także trwałe wzmocnienie kompetencji polskiego przemysłu obronnego i naszych zdolności produkcji - dodał.

Jak czytamy we wpisie PGZ w mediach społecznościowych, "Spółka Hyundai Rotrem będzie aktywnie uczestniczyła w procesie przygotowań oraz zapewni wsparcie, potrzebne szkolenia techniczne i transfer technologii do polskich zakładów".

💥 Krok po kroku – #K2PL coraz bliżej 💥



✍️ #podpisane | Zakłady Mechaniczne #BumarŁABĘDY S.A. oraz @HyundaiRotem podpisały umowę podwykonawczą regulującą działania w zakresie montażu, serwisowania i polonizacji czołgów K2.



— Polska Grupa Zbrojeniowa🇵🇱 (@PGZ_pl) April 27, 2026

PAP przypomniał, że to ostatnie z porozumień w ramach drugiej umowy wykonawczej, która ma umożliwić prace przygotowujące produkcję czołgów K2PL. Wprowadzenie pierwszych czołgów w wariancie K2PL do służby jest planowane na czwarty kwartał 2028 r. Umowa zakłada także stworzenie w Polsce europejskiego centrum produkcji i utrzymania czołgów K2 poprzez transfer technologii, montażu, produkcji oraz utrzymania, napraw i remontów pojazdów tego typu.

Poinformowano, że planowane są kolejne fazy kontraktu dotyczącego czołgów K2 w Polsce, aż do umowy wykonawczej numer sześć. Łącznie polskiej armii dostarczonych ma być 1000 czołgów K2, z czego ponad 500 w wariancie K2PL ma zostać wyprodukowanych w Polsce.

W ramach pierwszej umowy zawartej w 2022 roku Polska zakupiła 180 czołgów podstawowych typu K2. Czołgi były niezbędne w celu uzupełnienia zdolności (tzw. gap filler) wobec dostaw, jakie Polska zrealizowała na rzecz Ukrainy odpierającej rosyjską inwazję. 1 sierpnia 2025 roku podpisano drugą umowę dotyczącą dostaw kolejnych 180 pojazdów tego typu oraz łącznie 81 pojazdów wsparcia. 64 wozy mają powstać w wersji K2PL, w tym 61 z nich ma zostać wyprodukowanych w Polsce.

jkn/wka / polsatnews.pl