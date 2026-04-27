Kim Dzong Un złożył deklarację Rosji. "Obrona suwerenności"
Kim Dzong Un zadeklarował dalsze wsparcie dla Rosji na rzecz "obrony jej suwerenności, integralności terytorialnej". Zapewnienia padły podczas odsłonięcia muzeum północnokoreańskich żołnierzy poległych w rosyjskim obwodzie kurskim. Podczas spotkania z rosyjską delegacją w Pjongjangu Kim omówił plan wieloletniej współpracy wojskowej.
- Rząd Korei Północnej będzie nadal w pełni popierał politykę Rosji na rzecz obrony jej suwerenności, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa - zadeklarował Kim Dzong Un na uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych, w której uczestniczyli rosyjski minister obrony Andriej Biełousow oraz przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.
Korea Północna. Kim Dzong Un o "heroicznej" walce swoich żołnierzy
Według państwowej agencji KCNA północnokoreański przywódca oświadczył, iż dzięki "heroicznej" walce jego żołnierzy udaremniono "hegemoniczne zamiary i militarne awantury realizowane przez Stany Zjednoczone i Zachód", a walki miały ogromne "strategiczne znaczenie".
ZOBACZ: Korea Północna ma nowego "przyjaciela" w Europie. Przywódca o "nowym etapie"
Odnosząc się do zakończonej dokładnie rok wcześniej "operacji wyzwolenia obwodu kurskiego", stwierdził, że sojusznicy muszą stanowić "potężny bastion". "Dusze poległych będą żyć wiecznie z wielkim honorem, którego bronili" - napisał przywódca Korei Północnej w księdze pamiątkowej
W odczytanym podczas wydarzenia liście rosyjski lider Władimir Putin zapewnił z kolei, że oba państwa będą trwale umacniać "wszechstronne partnerstwo strategiczne". Minister Biełousow - jak podała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap, cytując rosyjski TASS - oświadczył, że Moskwa jest gotowa podpisać pięcioletni plan współpracy wojskowej na lata 2027–2031.
Współpraca z Rosją. Korea Północna wysłała tysiące żołnierzy
Na mocy traktatu o wzajemnej obronie podpisanego w czerwcu 2024 roku Pjongjang wysłał - według szacunków zachodnich i południowokoreańskich wywiadów - około 14 tys. żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Wojska ukraińskie wkroczyły tam 6 sierpnia tamtego roku.
Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy. Szacuje się, że w starciach z siłami ukraińskimi zginęło ponad 6 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. W zamian za wysłanie na front kontyngentu wojskowego i sprzętu bojowego Moskwa najprawdopodobniej przekazuje Pjongjangowi zaawansowane technologie wojskowe.
