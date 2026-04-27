- Rząd Korei Północnej będzie nadal w pełni popierał politykę Rosji na rzecz obrony jej suwerenności, integralności terytorialnej i interesów bezpieczeństwa - zadeklarował Kim Dzong Un na uroczystości otwarcia Muzeum Pamięci Czynów Bojowych w Zagranicznych Operacjach Wojskowych, w której uczestniczyli rosyjski minister obrony Andriej Biełousow oraz przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin.

Korea Północna. Kim Dzong Un o "heroicznej" walce swoich żołnierzy

Według państwowej agencji KCNA północnokoreański przywódca oświadczył, iż dzięki "heroicznej" walce jego żołnierzy udaremniono "hegemoniczne zamiary i militarne awantury realizowane przez Stany Zjednoczone i Zachód", a walki miały ogromne "strategiczne znaczenie".

Odnosząc się do zakończonej dokładnie rok wcześniej "operacji wyzwolenia obwodu kurskiego", stwierdził, że sojusznicy muszą stanowić "potężny bastion". "Dusze poległych będą żyć wiecznie z wielkim honorem, którego bronili" - napisał przywódca Korei Północnej w księdze pamiątkowej

W odczytanym podczas wydarzenia liście rosyjski lider Władimir Putin zapewnił z kolei, że oba państwa będą trwale umacniać "wszechstronne partnerstwo strategiczne". Minister Biełousow - jak podała w niedzielę południowokoreańska agencja Yonhap, cytując rosyjski TASS - oświadczył, że Moskwa jest gotowa podpisać pięcioletni plan współpracy wojskowej na lata 2027–2031.

Współpraca z Rosją. Korea Północna wysłała tysiące żołnierzy

Na mocy traktatu o wzajemnej obronie podpisanego w czerwcu 2024 roku Pjongjang wysłał - według szacunków zachodnich i południowokoreańskich wywiadów - około 14 tys. żołnierzy do walki z siłami ukraińskimi w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji. Wojska ukraińskie wkroczyły tam 6 sierpnia tamtego roku.

Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy było zmuszenie Rosjan do przerzucenia części sił z Donbasu na wschodzie Ukrainy. Szacuje się, że w starciach z siłami ukraińskimi zginęło ponad 6 tysięcy żołnierzy z Korei Północnej. W zamian za wysłanie na front kontyngentu wojskowego i sprzętu bojowego Moskwa najprawdopodobniej przekazuje Pjongjangowi zaawansowane technologie wojskowe.

