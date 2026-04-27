Wspomniane źródła podały, że szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi wysunął wspomnianą propozycję podczas rozmów w pakistańskim Islamabadzie za pośrednictwem pakistańskich mediatorów.

Portal podkreślił, że proces dyplomatyczny utknął w martwym punkcie, a irańskie kierownictwo jest podzielone w sprawie ewentualnych ustępstw dotyczących programu atomowego. "Irańska propozycja ominęłaby tę kwestię, umożliwiając szybsze zawarcie porozumienia" - czytamy w artykule.

Jedno ze źródeł portalu poinformowało, że Aragczi jasno powiedział w ostatni weekend mediatorom z Pakistanu, Egiptu, Turcji i Kataru, że w irańskim kierownictwie nie ma zgody co do tego, jak się odnieść do żądań USA. Stany Zjednoczone chcą, by Iran zawiesił program wzbogacania uranu na co najmniej 10 lat oraz wywiózł z kraju zgromadzone zapasy tego surowca.

Negocjacje USA-Iran w Pakistanie. Media: Aragczi wyszedł z nową propozycją

Nowa propozycja koncentruje się na rozwiązaniu w pierwszej kolejności kryzysu wokół cieśniny Ormuz i amerykańskiej blokady morskiej. Polegałoby ono na uzgodnieniu długoterminowego zawieszenia broni lub trwałym zakończeniu wojny. Zgodnie z tą propozycją negocjacje nuklearne rozpoczęłyby się dopiero na późniejszym etapie, po otwarciu Ormuzu i zniesieniu blokady morskiej.

Stany Zjednoczone otrzymały tę propozycję, nie wiadomo jednak, czy chcą ją rozważyć - pisze Axios. Przedstawicielka Białego Domu Olivia Wales powiedziała portalowi: - To są poufne rozmowy dyplomatyczne, a USA nie prowadzą negocjacji za pośrednictwem prasy. Jak powiedział prezydent, USA trzymają karty w ręku i zawrą tylko takie porozumienie, które przede wszystkim uwzględnia dobro Amerykanów; nigdy nie zgodzą się, by Iran miał broń nuklearną.

Axios zauważa, że zniesienie blokady cieśniny i zakończenie wojny pozbawiłoby Donalda Trumpa ważnych narzędzi nacisku w przyszłych negocjacjach. Chodzi o rozmowy dotyczące usunięcia z Iranu zapasów wzbogaconego uranu oraz zawieszenia jego dalszego wzbogacania - dwóch kluczowych celów tej wojny dla USA. W wojnie USA i Izraela z Iranem obowiązuje od 8 kwietnia zawieszenie broni.