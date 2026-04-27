Przez pewien czas prognozy długoterminowe wskazywały na to, że początek maja może się okazać bardzo wymagający pogodowo. Im jednak bliżej majówki, tym ciekawsze informacje mają do przekazania synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okazuje się, że właśnie na majówkę może przypaść prawdziwe uderzenie ciepła.

Koniec kwietnia bez rewelacji. Potem wiele się zmieni

Najbliższe kilka dni nie zachwycą, szczególnie ze względu na temperatury. Choć pogodą w naszym kraju obecnie rządzi rozległy wyż Volker, to wciąż jest dość chłodno. W poniedziałek w najcieplejszych godzinach dnia na zachodzie i południu nie będzie więcej niż 15-16 st. C.

Przez kilka najbliższych dni nie będzie cieplej, a w wielu regionach - zwłaszcza na północy oraz na wschodzie - w ciągu dnia mogą panować jednocyfrowe temperatury, a w nocy przygruntowe przymrozki.

IMGW Ocieplenie może idealnie zgrać się z nadejściem nowego miesiąca. To daje szanse na przyjemną majówkę



Mogą w tym czasie występować słabe, przelotne opady deszczu, a lokalnie na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. Taka sytuacja może się utrzymać do drugiej połowy tygodnia, kiedy to z zachodu Europy zaczną do nas napływać masy ciepłego powietrza.

IMGW Kilka najbliższych dni miejscami może przynieść słabe opady deszczu, jednak potem pogoda będzie spokojniejsza. Więcej deszczu możemy się spodziewać po majówce

Majówka bliska ideału. Prognoza z wyraźnym ociepleniem

Wyraźne zmiany odczujemy w okolicach piątku. 1 maja w zachodniej i częściowo w południowe Polsce termometry pokażą 20 st. C, a lokalnie nawet nieco więcej. Wraz z wyraźnym ociepleniem możemy też liczyć na przyjazną aurę, praktycznie bez opadów, a z każdym kolejnym dniem powinno być lepiej.

Pierwsze dni maja będą znacznie przyjemniejsze w całym kraju, w miarę jak masa ciepłego powietrza będzie wypełniać kolejne regiony Polski.

W piątek jeszcze utrzyma się podział na przyjemniejszy zachód i chłodniejsze północ i wschód Polski, gdzie będzie do 15-16 st. C.

WXCHARTS Synoptycy IMGW prognozują ciepłą majówkę z temperaturami do 28 stopni, choć piątek będzie jeszcze wyraźnie chłodniejszy we wschodniej Polsce

Reszta długiego weekendu upłynie pod znakiem coraz wyższych temperatur. 2 maja praktycznie wszędzie możemy liczyć na 20 st. C lub więcej. Na zachodzie będą to już letnie wartości, w okolicach 26 st. C. Tylko na południowym wschodzie może być w okolicach 19 st. C.

WXCHARTS Pogoda na majówkę będzie ciepła i spokojna. 2 maja w praktycznie całym kraju będzie powyżej 20 stopni - wynika z prognoz IMGW

Cieszenie się majówką ułatwi bardzo przyjazna aura, najprawdopodobniej bez opadów w całym kraju.

Piękna pogoda najpewniej czeka nas również na 235. rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. Niedziela będzie bardzo ciepła, zwłaszcza na zachodzie i północy, gdzie zanotujemy do 27-28 st. C. To tylko nieco mniej od progu upału, który wynosi 30 st. C. Nawet w najchłodniejszych regionach, czyli na północnym i południowym wschodzie Polski można liczyć na około 23 st. C.

WXCHARTS 3 maja może być najcieplejszym dniem majówki. Miejscami niewiele zabraknie do progu upału

Tak jak wcześniejsze dni majówki, również 3 maja powinien być suchym i przyjemnym dniem, choć nie można całkowicie wykluczyć słabych opadów deszczu na południowych krańcach Małopolski.

Bardzo możliwe, że fala ciepła, która dotrze do Polski na początku maja, nie opadnie zbyt szybko. Może się okazać, że przez pierwszy majowy tydzień w wielu miejscach będzie znacznie powyżej 20 stopni, jednak z czasem wrócą deszcze, a być może nawet wiosenne burze.

