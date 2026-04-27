Zgodnie z obowiązującymi przepisami wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów w Kościele katolickim należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku.

Piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje w trzech przypadkach: w piątki, w które wypada uroczystość; dni w randze uroczystości (np. piątek w Oktawie Wielkanocy) oraz gdy zostanie udzielona dyspensa zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Dyspensa na jedzenie mięsa na 1 maja. Gdzie obowiązuje?

W związku z tym, że najbliższy piątek - 1 maja przypada przed dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy, co sprzyja organizowaniu w tym czasie rodzinnych i towarzyskich spotkań metropolita warszawski abp Adrian Galbas udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych dla wiernych przebywających na terenie archidiecezji warszawskiej. Korzystających z niej zobowiązał do ofiarowania tego dnia "dowolnej modlitwy według intencji wybranej przez papieża oraz zachęcił, aby materialnie wsparli biednych".

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC zobowiązał wiernych korzystających z dyspensy "do odmówienia Ojcze nasz, w intencji nowych powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego". Do modlitwy w intencji powołań zobowiązał wiernych na terenie archidiecezji częstochowskiej także abp Wacław Depo. Zachęcił aby również podjęli "zgodnie z własnym wyborem formy zadośćuczynienia przez wypełnienie uczynków miłości chrześcijańskiej wobec potrzebujących bądź ofiarowanie jałmużny".

Ordynariusz kielecki bp Jan Piotrowski korzystającym z dyspensy wskazał "modlitwę w intencji pokoju na świecie". Z kolei metropolita szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel zachęcił "do modlitwy w intencji ojczyzny i do praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia". Podobną dyspensę ze wskazaniem modlitwy o pokój i uczynki miłosierdzia wydał abp Józef Guzdek dla przebywających 1 maja na terenie archidiecezji białostockiej.

ZOBACZ: Czy katolicy mogą jeść mięso w piątek 1 maja? Jest decyzja archidiecezji

Metropolita Przemyski abp Adam Szal korzystających z dyspensy zobowiązał "do złożenia jałmużny na misje święte lub Caritas Archidiecezji Przemyskiej".

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zobowiązał wiernych, "aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Kościoła lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności". "Inne formy pokuty zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności" - wskazał w dekrecie ordynariusz płocki bp Szymon Stułkowski oraz abp Józef Górzyński na terenie archidiecezji warmińskiej. Podobnej dyspensy udzielił na terenie diecezji legnickiej bp Andrzej Siemieniewski.

Ordynariusz bydgoski bp Krzysztof Włodarczyk korzystając z dyspensy zobowiązał do odmówienia dowolnej modlitwy "w intencji Ojca Świętego".

Dyspensę od zakazu spożywania pokarmów mięsnych w piątek 1 maja udzielił również metropolita wrocławski abp Józef Kupny. Na stronie archidiecezji wrocławskiej opublikowano dokument z oświadczeniem. "Pierwsze dni maja są czasem radosnych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. W związku z tym, dla dobra duchowego wiernych, udzielam w piątek 1 maja wszystkich mieszkańcom Archdiecezji Wrocławskiej oraz przebywającym na jej terytorium dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych" - napisał arcybiskup.

W kilku diecezjach biskupi wydali dyspensę bez nakładania na wiernych obowiązków podjęcia jakiegoś zobowiązania. Tak zrobił m.in. bp Romuald Kamiński na terenie diecezji warszawsko-praskiej, bp Andrzej Czaja dla osób przebywających na terenie diecezji opolskiej oraz bp Ryszard Kasyna w diecezji pelplińskiej.

Kodeks Prawa Kanonicznego. Kogo obowiązuje post i wstrzemięźliwość?

"Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w Środę Popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa" - wskazuje Kodeks Prawa Kanonicznego.

Dokument wyjaśnia, że do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych zobowiązani są wszyscy katolicy, którzy ukończyli 14 lat. Natomiast post mają obowiązek zachowywać wszystkie osoby między 18. a 60. rokiem życia.

"Jeśli więc w piątek katolik chciałby odstąpić ze słusznej przyczyny od pokutnego przeżywania tego dnia, winien uzyskać odpowiednią dyspensę" - napisali biskupi w komunikacie po 362. Zebraniu Plenarnym, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku.

mbd / polsatnews.pl