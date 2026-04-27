Oddanie Rosjanom kontroli nad częścią terytorium i plan pokojowy z agresorem w imię przystąpienia do Unii Europejskiej - taki scenariusz, zdaniem kanclerza Niemiec Friedricha Merza, może okazać się dla Ukrainy nieunikniony.

Friedrich Merz o Ukrainie: Oddanie terytorium w imię akcesji do UE

- W pewnym momencie Ukraina podpisze porozumienie o zawieszeniu broni. W pewnym momencie, miejmy nadzieję, traktat pokojowy z Rosją. Wtedy może się okazać, że część terytorium Ukrainy nie będzie już należała do Ukrainy - powiedział w poniedziałek kanclerz Niemiec podczas spotkania z uczniami gimnazjum Carolus-Magnus-Gymnasium w Marsbergu.

Zdaniem Merza oddanie kontroli nad częścią ukraińskiego terytorium byłoby wyrazem dążenia do sfinalizowania procesu akcesyjnego, co powinno zostać przez przywódcę Ukrainy podkreślone.

- Jeśli prezydent Zełenski chce przekazać tę wiadomość swojemu narodowi i zyskać dla niego większość, a musi przeprowadzić w tej sprawie referendum, to musi jednocześnie powiedzieć ludziom: Otworzyłem wam drogę do Europy - mówił kanclerz.

Akcesja Ukrainy do UE. Sceptyczne nastawienie kanclerza Niemiec

Ukraina ma obecnie status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej. Merz przestrzegł jednak przed rozbudzaniem nadziei na szybką akcesję, twierdząc, że Ukraina nie może dołączyć do bloku, będąc w stanie wojny. Ponadto musi spełnić wcześniej surowe kryteria, w tym te dotyczące praworządności i walki z korupcją.

- Zełenski miał pomysł przystąpienia do UE 1 stycznia 2027 r. To się nie powiedzie. Nawet 1 stycznia 2028 r. nie jest realistyczny - oświadczył Merz. Wskazał, że Ukraina mogłaby najpierw zostać obserwatorem w unijnych instytucjach.

Jego zdaniem europejscy przywódcy wyrazili aprobatę wobec tego pomysł podczas szczytu, który odbył się w ubiegłym tygodniu na Cyprze. Zełenski również wziął w nim udział.

