Cieśnina Ormuz. Jacht najbogatszego Rosjanina przepłynął swobodnie

Między Izraelem i USA a Iranem trwa zawieszenie broni, ale kluczowa dla światowego transportu paliw cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta. Jak się jednak okazuje, nie dla wszystkich. "The Moscow Times" podał, że najbogatszy Rosjanin Aleksiej Mordaszow swobodnie przepływał swoim jachtem przez cieśninę Ormuz.

Jak podał rosyjski serwis powołując się na dane zebrane przez Shipselfinder i Marinetraffic, "142-metrowy superjacht Nord opuścił Dubaj w piątek i skierował się do Omanu, a w nocy przepłynął przez cieśninę".

Z kolei NBC News po analizie danych z MarineTraffic podała, że od piątku wieczorem do soboty rano przez cieśninę Ormuz przedostały się - tankowiec Ocean Jet, Lumina Ocean pod banderą Curacao - oba objęte amerykańskimi sankcjami, pięć statków towarowych, w tym jeden irański, omański prom pasażerski oraz rosyjski jacht rekreacyjny. Zaznaczono, że Nord poruszał się trasą na południe od wyspy Larak.

Iran nie blokuje Rosjan. Miliarder Aleksiej Mordaszow przepłynął przez cieśninę Ormuz

"The Moscow Times" przekazał, że przed kilkoma dniami Aleksiej Mordaszow, właściciel górniczo-hutniczej spółki Severstal "z dużą przewagą znalazł się na szczycie listy najbogatszych Rosjan". Według "Forbesa" jego majątek wynosi 37 mld dolarów.

"Miliarder jest objęty sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Jego jacht Nord został zbudowany w niemieckiej stoczni Lurssen i ponownie zarejestrowany w Rosji po nałożeniu ograniczeń" - podano.

Dzień wcześniej irański ambasador w Moskwie poinformował, że rosyjskie statki mogą przepływać przez cieśninę i nie mają obowiązku płacić ceł.

Cieśnina Ormuz zamknięta. Trwają negocjacje USA - Iran

Cieśnina Ormuz pozostaje w dużej mierze zamknięta od blisko dwóch miesięcy, co poważnie zakłóciło globalne rynki energii i surowców. Iran ograniczył ruch po rozpoczęciu 28 lutego uderzeń USA i Izraela na jego terytorium. Szlak ten odpowiada w czasie pokoju za transport około jednej piątej światowych dostaw ropy i gazu skroplonego (LNG).

Portal Axios przekazał w poniedziałek, że Iran przedstawił Stanom Zjednoczonym propozycję ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zakończenia wojny, która zakłada jednak odłożenie w czasie negocjacji nuklearnych Teheranu z Waszyngtonem.

Negocjacje irańsko-amerykańskie, prowadzone za pośrednictwem Pakistanu, nie przyniosły dotychczas rozwiązania.

