Atak zimy w Moskwie. Alerty, paraliż komunikacyjny i odwołane loty

Gwałtowny powrót zimy spowodował spore szkody w Moskwie. Rosyjska stolica w poniedziałek rano znalazła się pod kilkucentymetrową warstwą śniegu. Silne podmuchy wiatru przewracały drzewa. W związku z trudnymi warunkami ogłoszono "pomarańczowy poziom zagrożenia pogodowego".

Trzy zdjęcia przedstawiające skutki silnego ataku zimy w Moskwie. Na lewym zdjęciu widać ulicę zasypaną śniegiem z powalonym na drodze drzewem. Środkowe zdjęcie pokazuje ulicę z widocznymi samochodami i śladami silnego wiatru. Prawe zdjęcie ukazuje samochód przygnieciony przez gałęzie drzewa, również pokryty śniegiem.
Moskwa zmaga się ze skutkami niespodziewanego ataku zimy

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać stolicę Rosji pokrytą śniegiem. Zaskakujący atak zimy przyniósł ze sobą nie tylko obfite opady, ale też silne wichury, które spowodowały w mieście spore straty. 

Rosja. Moskwa pod śniegiem. Ogłoszono alert

Według prognoz zamiecie mają się utrzymywać przez cały dzień. Moskiewskie Centrum Hydrometeorologiczne z powodu opadów śniegu, silnych podmuchów wiatru i oblodzonych ulic oraz chodników głosiło "pomarańczowy poziom zagrożenia pogodowego".

 

ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW

 

To alert, który ogłasza się, gdy istnieje ryzyko klęsk żywiołowych lub zniszczeń. "W ciągu dnia spodziewane są silne wiatry z porywami do 23 m/s w Moskwie, a w regionie moskiewskim z porywami do 25 m/s" - podano.

Paraliż z powodu ataku zimy. Powalone drzewa spowodowały zniszczenia

Gwałtowne podmuchy przewracały drzewa, z których część upadła na samochody.  W wyniku trudnych warunków atmosferycznych doszło do paraliżu linii metra Arbatsko-Pokrowskaja.

 

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o około 50 samolotach, które nie wystartowały z lotniska Wnukowo. Później w komunikacie opublikowanym przez port potwierdzono, że z powodu niesprzyjających warunków loty zostały opóźnione. 

 

Pogoda dała się we znaki także poza Moskwą. W części regionu wstrzymany został ruch pociągów, a miasta Domodiedowo i Dubna pozbawione zostały dostaw energii elektrycznej. 

 

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu
Artur Pokorski / wka / polsatnews.pl
MOSKWAPOGODAPROBLEMY LOTNICZEPROBLEMY Z ENERGIĄROSJAŚNIEGŚNIEŻYCAŚWIATWICHURAZAGROŻENIE POGODOWEZIMA

