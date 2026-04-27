W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać stolicę Rosji pokrytą śniegiem. Zaskakujący atak zimy przyniósł ze sobą nie tylko obfite opady, ale też silne wichury, które spowodowały w mieście spore straty.

Rosja. Moskwa pod śniegiem. Ogłoszono alert

Według prognoz zamiecie mają się utrzymywać przez cały dzień. Moskiewskie Centrum Hydrometeorologiczne z powodu opadów śniegu, silnych podmuchów wiatru i oblodzonych ulic oraz chodników głosiło "pomarańczowy poziom zagrożenia pogodowego".

ZOBACZ: Nadchodzi majówka 2026. Czy szykuje się upał? Długoterminowa prognoza IMGW

To alert, który ogłasza się, gdy istnieje ryzyko klęsk żywiołowych lub zniszczeń. "W ciągu dnia spodziewane są silne wiatry z porywami do 23 m/s w Moskwie, a w regionie moskiewskim z porywami do 25 m/s" - podano.

Paraliż z powodu ataku zimy. Powalone drzewa spowodowały zniszczenia

Gwałtowne podmuchy przewracały drzewa, z których część upadła na samochody. W wyniku trudnych warunków atmosferycznych doszło do paraliżu linii metra Arbatsko-Pokrowskaja.

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia o około 50 samolotach, które nie wystartowały z lotniska Wnukowo. Później w komunikacie opublikowanym przez port potwierdzono, że z powodu niesprzyjających warunków loty zostały opóźnione.

Pogoda dała się we znaki także poza Moskwą. W części regionu wstrzymany został ruch pociągów, a miasta Domodiedowo i Dubna pozbawione zostały dostaw energii elektrycznej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni