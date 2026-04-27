Jak informuje Dhaka Tribune, do tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę na terenie siedmiu dystryktów położnych w środkowym i północnym Bangladeszu: Gaibandha, Sziradźgondźo, Thakurgaon, Dźomalpur, Bogra, Panchagarh, Natore.

Pierwszy z incydentów został zgłoszony służbom ok. południa. Kolejne raportowane były w następnych godzinach, do godz. 17.00. W regionach, w których doszło do tragicznych zdarzeń, trwała burza połączona z opadami deszczu. Jak podaje bangladeski serwis, zmiana pogody była bardzo nagła i nastąpiła nieoczekiwanie.

Bangladesz. Kilkanaście osób zginęło od rażenia piorunem w ciągu kilku godzin

Najmłodsza z ofiar niedzielnych tragedii w Bangladeszu miała zaledwie osiem lat. Pozostałe miały od 18 do 65 lat. Część osób zginęła na miejscu, zgony innych stwierdzane były natomiast już po przewiezieniu do szpitali.

Poza ofiarami śmiertelnymi odnotowano kilku rannych, którzy również przyjęci zostali do placówek medycznych. W dystrykcie Dźomalpur od uderzeń piorunów padło także kilka sztuk bydła.

Do większości zgonów doszło na polach i łąkach w czasie prowadzonych tam prac rolnych. W niektórych przypadkach do porażeń dochodziło też na terenach zabudowanych. W Hazarabari w dystrykcie Dźomalpur kobieta poniosła śmierć na miejscu na dziedzińcu swojego własnego domu.

Niedzielne wypadki są kolejną tragedią, z którą w tym miesiącu mierzą się mieszkańcy Bangladeszu. W pierwszej połowie kwietnia informowano o epidemii odry, która doprowadziła do śmierci ponad 100 dzieci. Kraj podjął wzmożone działania mające na celu powstrzymanie kolejnych zarażeń.

Minister zdrowia Sardar Mohammed Sakhawat Husain obarczył winą poprzednie rządy w Bangladeszu. Stwierdził, że zarówno obalona premier Seikh Hasina, jak i tymczasowy rząd Muhammada Yunusa, który objął władzę po jej usunięciu ze stanowiska, nie zadbali o stworzenie zapasów szczepionek przeciwko odrze i innym chorobom zakaźnym.

ZOBACZ: Spektakularne nagranie z Watykanu. W Bazylikę św. Piotra uderzył piorun

Szczepienia odgrywają kluczową rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby. Z danych WHO wynika, że by powstrzymać ekspansję zachorowań konieczne jest zaszczepienie 95 proc. populacji.

