Wichury nie odpuszczą. Niebezpiecznie w najbliższych godzinach, alerty dla połowy kraju

Ostrzeżenie IMGW dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pozostaną aktualne najpóźniej do godz. 18 w niedzielę.

Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu, a najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Straż Pożarna: Ponad 450 interwencji strażaków

Na antenie Polsat News rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej kpt. Wojciech Gralec przekazał, że do niedzielnego poranka strażacy interweniowali ponad 450 razy w związku z wichurami. Zaznaczył jednak, że cały czas do służb spływają nowe zgłoszenia.

Najwięcej interwencji było w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Większość dotyczyła usuwania przewróconych drzew oraz usuwania gałęzi.

Rzecznik lubelskich strażaków kpt. Tomasz Stachyra przekazał z kolei, że do godz. 9 w niedzielę strażacy interweniowali ponad 120 razy w związku przechodzącymi od nocy nad Lubelszczyzną wichurami. Większość zgłoszeń dotyczy połamanych konarów i drzew – najwięcej w pow. lubelskim, lubartowskim, chełmskim. Uszkodzonych zostało 12 dachów na budynkach mieszkalnych i 10 na budynkach gospodarczych.

Jedna osoba ucierpiała w wyniku wichur. W miejscowości Adampol (pow. włodawski) na jadący samochód upadło drzewo. Ranny 46-latek został zabrany do szpitala.

