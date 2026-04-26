Mark Young wybrał się samotnie na pieszą wyprawę i biwak w dzikie rejony hrabstwa Yavapai. Podróż miała potrwać zaledwie jeden dzień. Wszystko zmieniło się, gdy jego GPS stracił sygnał, a mężczyzna orientację w trudnym, kanionowym terenie.

Kiedy nie pojawił się następnego dnia na rodzinnej kolacji w Verde Valley, bliscy natychmiast zgłosili zaginięcie. Rozpoczęła się zakrojona na szeroką skalę akcja poszukiwawcza.

USA. Akcja poszukiwawcza w Arizonie. 76-latek zniknął w lesie

Ratownicy szybko odnaleźli jego wypożyczony samochód, jednak po Marku nie było śladu. Co gorsza, w aucie pozostały ważne rzeczy, między innymi śpiwór. 76-latek miał przy sobie jedynie podstawowe wyposażenie: kompas, manierkę, tabletki do uzdatniania wody i zapalniczkę. To właśnie doświadczenie zdobyte podczas służby wojskowej pomogło mu przetrwać.

Przez kolejne dni ukrywał się w cieniu cedrowego drzewa, próbując oszczędzać siły i chronić organizm przed upałem. Musiał także stawić czoła grzechotnikowi, którego zabił w obronie własnej. Nie udało mu się natomiast rozpalić ogniska.

W poszukiwania zaangażowano liczne służby oraz rodzinę zaginionego. Siedmioro dzieci Younga przyleciało z różnych części kraju, by pomóc w odnalezieniu ojca.

Teren był wyjątkowo trudny, dookoła strome kaniony. Ratownicy natknęli się na pumę i czarnego niedźwiedzia. W pewnym momencie usłyszeli nawet słabe wołanie o pomoc, ale silny wiatr uniemożliwił ustalenie źródła dźwięku.

Spędził trzy noce w dziczy. Odnalazł go syn

Przełom nastąpił czwartego dnia. Mark Young usłyszał głosy, początkowo myśląc, że to przypadkowi turyści. Nagle padło jedno słowo: "Tato!". Mężczyzna natychmiast rozpoznał głos syna, Josha. Chwilę później obaj padli sobie w ramiona i rozpłakali się ze wzruszenia.

Josh, korzystając z telefonu satelitarnego, natychmiast powiadomił ratowników. Na miejsce skierowano śmigłowiec, który podjął wyczerpanego 76-latka z dna kanionu i przetransportował do szpitala.

Lekarze stwierdzili odwodnienie i drobne obrażenia, jednak stan mężczyzny był dobry. Rodzina podkreśla, że pomogła mu świetna kondycja fizyczna i silna psychika.

Sam Mark Young nie kryje emocji. - Nigdy nie czułem się tak kochany. Moja wdzięczność jest nie do wyrażenia - powiedział po uratowaniu. Dodał również krótko: Patrzycie na cud.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni