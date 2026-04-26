Podziemny wstrząs odnotowano około godz. 9.30. Drżenie budynków i głośny huk zgłaszali mieszkańcy Oslo, a trzęsienie odczuto także w Hamar, 150 km na północ od stolicy Norwegii.

Według norweskiego ośrodka Norsar magnituda trzęsienia wyniosła 3,6; europejskie centrum sejsmologiczne EMSC podało wyższą wartość - 4,4.

Trzęsienie ziemi w Oslo. Nie ma informacji o poszkodowanych

Norweska policja poinformowała, że mimo licznych zgłoszeń o odczuwalnych wstrząsach nie ma doniesień o rannych ani poważniejszych stratach materialnych.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące kołyszące się lampy, drżące ściany i przesuwające się wyposażenie mieszkań.

Eksperci ocenili, że możliwe są słabsze wstrząsy wtórne o niższych wartościach, lecz prawdopodobnie nie będą one odczuwalne przez mieszkańców kraju.

Silne trzęsienie ziemi w Norwegii. Pierwszy raz od 2008 roku

Według Norsar było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w rejonie Oslo od 2004 roku. Najsilniejszy historycznie wstrząs w okolicach stolicy Norwegii odnotowano w 1904 roku; miał magnitudę 5,4 i spowodował poważne szkody na południu kraju.

Za najsilniejsze w ostatnich latach trzęsienie na terytorium Norwegii uznaje się wstrząs o magnitudzie 6,2 w rejonie Svalbardu w lutym 2008 roku. Nie odnotowano wówczas ofiar śmiertelnych, ale wstrząsy wtórne rejestrowane były jeszcze kilka lat po zdarzeniu.

