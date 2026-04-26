Trwa rekordowa zbiórka. Zebrano ponad 120 mln zł dla dzieci chorych na nowotwór

Polska

Ponad 120 milionów złotych - tyle do niedzielnego południa udało się zebrać influenserowi o pseudonimie "łatwogang". Rekordowa zbiórka trwa podczas internetowego streamu, który rozpoczął się dziewięć dni temu. Zebranie pieniądze pójdą na pomoc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters. Inspiracją dla akcji była piosenka, którą zaśpiewała dziewczynka chora na nowotwór.

Grupa osób świętująca podczas streamu charytatywnego, z konfetti i planszami pokazującymi zebraną kwotę pieniędzy.
Łatwogang/Youtube
Streamer "łatwogang" zbiera pieniądze dla chorych dzieci z Fundacji Cancer Fighters

W piątek, 17 kwietnia, influencer o pseudonimie "łatwogang" rozpoczął w serwisie YouTube stream, na którym zbiera pieniądze dla dzieci chorych na nowotwór. 

Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters. Na koncie ponad 120 mln

"Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" - czytamy w opisie zbiórki. Chodzi o piosenkę "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Bedoesa 2115 i jedenastoletniej Mai Mecan.  "Mam powody, żeby ciebie dissować" - mówi dziewczynka, która wyznaje, że walczy z trzecią wznową nowotworu.

 

Stream zyskał niezwykłą popularność w sieci, śledzi go po kilkaset tysięcy osób. "Łatwogangowi" do godz. 13 udało się zebrać zawrotną kwotę ponad 120 mln zł. Rekordowa zbiórka trwa, zakończy się o godz. 16.

Celebryci solidarni z chorymi dziećmi. Znane osoby golą włosy

W akcję włączyło się wielu celebrytów, gwiazd muzyki i sportowców m.in. Doda, Young Leosia, Cezary Pazura, Agata Kulesza, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa i Roksana Węgiel, Robert Lewandowski, czy Wojciech Szczęsny.

 

Podczas streamu wiele znanych osób zdecydowało się również zgolić głowę na łyso, by zsolidaryzować się z chorymi dziećmi, które straciły włosy podczas leczenia.

 

Włosy obcięły m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, Edyta Pazura oraz Katarzyna Nosowska i Blanka Lipińska.

 

Do akcji włączył się również prezenter Maciej Kurzajewski. W niedzielny poranek podczas programu "Halo, tu Polsat" na żywo w Telewizji Polsat zgolił głowę "na zero".

 

 

 

 

 


 

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 