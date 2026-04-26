W piątek, 17 kwietnia, influencer o pseudonimie "łatwogang" rozpoczął w serwisie YouTube stream, na którym zbiera pieniądze dla dzieci chorych na nowotwór.

Zbiórka dla Fundacji Cancer Fighters. Na koncie ponad 120 mln

"Słucham 9 dni dissu na raka, żeby pomóc dzieciom z Fundacji Cancer Fighters" - czytamy w opisie zbiórki. Chodzi o piosenkę "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" Bedoesa 2115 i jedenastoletniej Mai Mecan. "Mam powody, żeby ciebie dissować" - mówi dziewczynka, która wyznaje, że walczy z trzecią wznową nowotworu.

Stream zyskał niezwykłą popularność w sieci, śledzi go po kilkaset tysięcy osób. "Łatwogangowi" do godz. 13 udało się zebrać zawrotną kwotę ponad 120 mln zł. Rekordowa zbiórka trwa, zakończy się o godz. 16.

Celebryci solidarni z chorymi dziećmi. Znane osoby golą włosy

W akcję włączyło się wielu celebrytów, gwiazd muzyki i sportowców m.in. Doda, Young Leosia, Cezary Pazura, Agata Kulesza, Tomasz Karolak, Julia Wieniawa i Roksana Węgiel, Robert Lewandowski, czy Wojciech Szczęsny.

Podczas streamu wiele znanych osób zdecydowało się również zgolić głowę na łyso, by zsolidaryzować się z chorymi dziećmi, które straciły włosy podczas leczenia.

Włosy obcięły m.in. Julia "Maffashion" Kuczyńska, Edyta Pazura oraz Katarzyna Nosowska i Blanka Lipińska.

Do akcji włączył się również prezenter Maciej Kurzajewski. W niedzielny poranek podczas programu "Halo, tu Polsat" na żywo w Telewizji Polsat zgolił głowę "na zero".





Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni