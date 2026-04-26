- Kiedy czyta się jego manifest, to widać, że nienawidzi chrześcijan, to jedno jest pewne. Nienawidzi chrześcijan, to była nienawiść. I myślę, że jego siostra, albo brat donieśli o tym, skarżyli się nawet organom ścigania. Więc był, był człowiekiem obciążonym problemami - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla Fox News.

Dopytywany o motywację podejrzanego, powtórzył, że "miał wiele nienawiści w sercu" od długiego czasu. - To była sprawa religijna. Był mocno antychrześcijański - powiedział Trump.

Kim jest Cole Tomas Allen? Śledczy analizują jego listy

Wcześniej telewizja CBS podała, powołując się na wysokiego rangą urzędnika, że śledczy badają listy i pisma, które podejrzany zostawił w swoim pokoju hotelowym i wysłał do rodziny. Z listów tych wynika, że miał on zaatakować urzędników administracji. Podobne doniesienia przedstawiła telewizja Fox News.

Jeden członek rodziny Allena - według Fox News był to jego brat - poinformował o tym służby. Inny, przesłuchany przez śledczych po ataku, powiedział, że Allen wygłaszał radykalne poglądy i stale mówił o planie zrobienia "czegoś", aby naprawić problemy współczesnego świata. Władze miały też znaleźć na kontach podejrzanego w mediach społecznościowych antytrumpowską i antychrześcijańską retorykę.

Allen miał być członkiem grupy zwanej "The Wide Awakes", której nazwa odnosi się do abolicjonistycznej organizacji z XIX wieku popierającej Abrahama Lincolna. Miał też wziąć udział w proteście w ramach demonstracji "No Kings". Ma 31 lat i pochodzi z Torrance w Kalifornii, na przedmieściach Los Angeles. Nie był wcześniej notowany i nie znajdował się na radarze służb w Waszyngtonie.

"Nauczyciel miesiąca", twórca gier komputerowych

Według CBS News ukończył prestiżowy California Institute of Technology. Profil LinkedIn przypisywany podejrzanemu wskazuje, że w 2017 roku zdobył tytuł licencjata z inżynierii mechanicznej, a w 2025 roku ukończył informatykę na California State University w Dominguez Hills.

Miał pracować jako nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na studia, a także jako niezależny twórca gier komputerowych. Reuters podaje, że wpisy w mediach społecznościowych sugerują, iż w grudniu 2024 roku otrzymał wyróżnienie "Nauczyciel Miesiąca".

