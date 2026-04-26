Tragiczny wypadek na Mazurach. Auta stanęły w płomieniach, są ofiary

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu nadkom. Anna Szypczyńska przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że do zdarzenia doszło przed godz. 9 w niedzielę.

Wypadek na Mazurach. Zginęły dwie osoby

Na drodze krajowej nr 58 między Piszem a Rucianym-Nida zderzyły się samochody osobowe. Auta stanęły w płomieniach.

Nadkom. Szczypińska poinformowała, że w wypadku zginęli kierowcy obu pojazdów. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę jednego z aut.

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Piszu w rozmowie z polsatnews.pl przekazał, że w momencie przybycia strażaków na miejsce pojazdy były całkowicie objęte pożarem.

Na miejscu pracuje obecnie sześć jednostek PSP i OSP.

Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Mundurowi zalecają objazd przez Wejsany.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni