Tragiczny wypadek na Mazurach. Auta stanęły w płomieniach, są ofiary

Dwóch kierowców zginęło w wypadku, do którego doszło w niedzielę rano na trasie Pisz- Ruciane-Nida. Zderzył się tam dwa auta osobowe, które stanęły w płomieniach. Policjantom udało się uratować pasażerkę z jednego z samochodów. Na miejscu trwają działania służb.

Samochody policyjne i strażackie stojące na poboczu drogi krajowej.
Zdjęcie ilustracyjne/PSP
Wypadek na dk 58. Zginęły dwie osoby

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu nadkom. Anna Szypczyńska przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że do zdarzenia doszło przed godz. 9 w niedzielę.

Na drodze krajowej nr 58 między Piszem a Rucianym-Nida zderzyły się samochody osobowe. Auta stanęły w płomieniach.

 

Nadkom. Szczypińska poinformowała, że w wypadku zginęli kierowcy obu pojazdów.  Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę jednego z aut.

 

Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Piszu w rozmowie z polsatnews.pl przekazał, że w momencie przybycia strażaków na miejsce pojazdy były całkowicie objęte pożarem.

 

Na miejscu pracuje obecnie sześć jednostek PSP i OSP.

 

Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Mundurowi zalecają objazd przez Wejsany.

 

Paulina Godlewska / polsatnews.pl
