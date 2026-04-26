Tragiczny wypadek na Mazurach. Auta stanęły w płomieniach, są ofiary
Dwóch kierowców zginęło w wypadku, do którego doszło w niedzielę rano na trasie Pisz- Ruciane-Nida. Zderzył się tam dwa auta osobowe, które stanęły w płomieniach. Policjantom udało się uratować pasażerkę z jednego z samochodów. Na miejscu trwają działania służb.
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Piszu nadkom. Anna Szypczyńska przekazała w rozmowie z polsatnews.pl, że do zdarzenia doszło przed godz. 9 w niedzielę.
Na drodze krajowej nr 58 między Piszem a Rucianym-Nida zderzyły się samochody osobowe. Auta stanęły w płomieniach.
Nadkom. Szczypińska poinformowała, że w wypadku zginęli kierowcy obu pojazdów. Policjanci zdołali wyciągnąć pasażerkę jednego z aut.
Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Piszu w rozmowie z polsatnews.pl przekazał, że w momencie przybycia strażaków na miejsce pojazdy były całkowicie objęte pożarem.
Na miejscu pracuje obecnie sześć jednostek PSP i OSP.
Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Mundurowi zalecają objazd przez Wejsany.
