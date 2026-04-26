Dziennikarze stacji pokazują, jak funkcjonuje handel toksycznymi substancjami dostępnymi w internecie. Oferowane środki są skrajnie niebezpieczne i mogą być wykorzystywane do celów przestępczych.

W trakcie śledztwa Monika Gawrońska i Jacek Smaruj dotarli do sprzedawcy, który otwarcie przyznaje, że oferowana przez niego substancja może służyć do "kontrolowanego podtruwania". Według ustaleń dziennikarzy, produkty te są reklamowane jako prowadzące do długotrwałego wyniszczenia organizmu, a w konsekwencji do śmierci. Sprzedawca podkreśla również, że część z nich nie ma antidotum i jest niewykrywalna w standardowych badaniach.

Niebezpieczne substancje dostępne online. Prawo nie nadąża

Autorzy reportażu przyjrzeli się szerzej rynkowi substancji toksycznych i ich zastosowaniom. W Polsce pozostają one legalne, mimo potencjalnych zagrożeń wynikających z niewłaściwego użycia. Brakuje jednak skutecznych regulacji ograniczających ich sprzedaż, co - jak wskazują dziennikarze - może prowadzić do nadużyć.

Materiał pokazuje także, w jaki sposób obchodzone są przepisy dotyczące substancji psychoaktywnych. Choć sprzedaż muchomora czerwonego została zakazana, produkty z jego wykorzystaniem nadal można znaleźć w internecie. Dziennikarze natrafili również na materiały publikowane przez internautów, które podważają toksyczność tego grzyba oraz zawierają instrukcje jego przygotowania.

