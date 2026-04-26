Według prof. Krzysztof Wasilewskiego, amerykanisty z Politechniki Koszalińskiej, incydent podczas gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, na której uzbrojony napastnik oddał strzały do amerykańskich służb bezpieczeństwa, "rodzi pytania".

- To pokazuje też pewne zaniedbania jeśli chodzi o Secret Service i pozostałe służby amerykańskie, bo dopuszczenie zamachowca tak blisko prezydenta Stanów Zjednoczonych i pozostałych członków administracji jest czymś, co nie powinno się zdarzyć - ocenił ekspert.

Zauważył, iż wydaje się, że poszczególne służby "nie do końca ze sobą współpracowały i były świadome tego, co co się dzieje".

"Coś nie gra". Ekspert o ochronie Donalda Trumpa

- W tym przypadku nie udało się zagrozić życiu czy zdrowiu prezydenta, więc można powiedzieć, że wszystko dobrze się skończyło, ale to jest dowód na to, że coś nie gra w służbach amerykańskich, dużo zaniedbań, dużo pytań dotyczących sposobu zabezpieczenia - zaznaczył Wasilewski.

Podkreślił, że mimo słów Donalda Trumpa, że "hotel był niezbyt bezpiecznym miejscem jeśli chodzi o tego typu wydarzenia", podczas wcześniejszych tego typu spotkań nie dochodziło do podobnych zdarzeń. - Wątpię, żeby Donald Trump, jego administracja zrobiły jakąś rewolucję, jeśli chodzi o własne służby i to jak one funkcjonują - dodał amerykanista.

- Donald Trump będzie chciał to wykorzystać jako potwierdzenie jego słów, że w amerykańskich miastach jest niebezpiecznie, zwłaszcza w tych rządzonych przez demokratów, a takim jest stolica Stanów Zjednoczonych. Będzie próbował uargumentować czy potwierdzić zasadność jego decyzji o wysłaniu Gwardii Narodowej do niektórych miast i być może nada temu nowe tempo, czyli intensyfikację tych działań - zapowiedział Wasilewski.

"Będzie chciał to wykorzystać". Amerykanista o kolejnych ruchach Trumpa

W ocenie eksperta prezydent USA i jego zwolennicy "skupią się na symbolice tego wydarzenia". - Donald Trump podczas konferencji prasowej, którą zwołał zaraz po zamachu, wskazał główne ramy narracji, czyli to, że jest bardzo skutecznym politykiem i tacy politycy muszą mierzyć się z zamachami i próbami godzącymi w ich życie i zdrowie. Tak dobrze sobie radzą w swoich obowiązkach, że ich przeciwnicy będą stosować wszelkie możliwości, aby ich powstrzymać - mówił amerykanista.

- Donald Trump będzie chciał to wykorzystać, żeby odbudować swoją pozycję, bo też musimy pamiętać, że ostatnie tygodnie, miesiące bardzo mocno nadwyrężyły pozycję prezydenta USA i samej Partii Republikańskiej. W świetle zbliżających się wyborów połówkowych w listopadzie można spodziewać się zwycięstwa Partii Demokratycznej nawet w dwóch izbach Kongresu co jeszcze kilka miesięcy temu było nie do wyobrażenia - wyjaśnił Wasilewski.

- Jeżeli to wydarzenie Donald Trump będzie potrafił przekuć w jakieś symboliczne wydarzenie, które miałoby potwierdzać jego skuteczność, jego dobre rządy, to być może uda mu się odbudować po części swoją pozycję - podkreślił ekspert.

