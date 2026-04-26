- Logika każdej takiej operacji jest jasna: metodycznie niszczymy kluczowe elementy wojskowej infrastruktury wroga - powiedział anonimowy agent SBU w rozmowie z TSN.

Przekazano, że do ataków na kluczowe dla Rosjan obiekty dokonano przy użyciu m.in. dronów bojowych dalekiego zasięgu.

Wojna w Ukrainie. Operacja Kijowa z użyciem dronów

Atak na rafinerię w Jarosławiu (miasto położone około 170 km od Moskwy) został przeprowadzony przez operatorów dronów należących do 1. Samodzielnego Centrum Systemów Bezzałogowych oraz 414. Brygady "Ptaki Madiara", przy współpracy z innymi służbami, w tym Strażą Graniczną Ukrainy.

ZOBACZ: Rosyjskie "Niebo" w ogniu. Celny atak Ukrainy



Chodzi o przedsiębiorstwo Sławnieft-JANOS, zaliczane do pięciu największych rafinerii w Rosji. Zakład ma zdolność przetwarzania około 15 mln ton ropy rocznie i produkuje m.in. benzynę, olej napędowy oraz paliwo lotnicze, istotne z punktu widzenia logistyki rosyjskiej armii.



Skala zniszczeń nie została jeszcze dokładnie określona.

Atak Ukraińców na Krym. Słynny bombowiec zniszczony

Uderzone zostały dwa duże okręty desantowe - Jamał i Filczenkow oraz okręt rozpoznawczy Iwan Churs. Jamał, który powstał w Stoczni Północnej w Gdańsku, oraz Filczenkow poprzednio atakowane były 18 kwietnia. Jamał został też trafiony przez Ukraińców w marcu 2024 roku.

SBU podała, że zaatakowała ponadto centrum szkoleniowe Floty Czarnomorskiej o nazwie Łukomka, sztab rozpoznania radiotechnicznego sił obrony powietrznej i stację radiolokacyjną MR-10M1 "Mys-M1".

Prócz tego pod ogniem znalazł się samolot MiG-31 na lotnisku Belbek pod Sewastopolem oraz baza techniczna na tymże obiekcie.

"Te działania będą kontynuowane, dopóki Rosja nie zaprzestanie agresji przeciwko naszemu państwu" - zaznaczył p.o. szefa SBU Jewhenij Chmara, cytowany w komunikatorze Telegram tej służby.

ZOBACZ: Ukraińska kontrofensywa na południu. Rosjanie wyparci ze znacznego obszaru

"Każda taka operacja ma jasną logikę: metodycznie niszczymy kluczowe elementy infrastruktury wojskowej wroga - flotę, lotnictwo, rozpoznanie i obronę powietrzną. To nie tylko bezpośrednia strata sprzętu, ale także zniszczenie zdolności wroga do kontrolowania przestrzeni powietrznej, osłaniania swoich sił i planowania nowych ataków" - stwierdził pełniący obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Jewhen Chmara.

