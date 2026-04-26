Poparcie dla prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD) wzrosło do rekordowego poziomu 28 proc. - wynika z sondażu instytutu Insa dla gazety "Bild am Sonntag".

Poparcie dla AfD, największej obecnie partii opozycyjnej, było wyższe o jeden punkt procentowy niż tydzień temu.

Niemcy: AfD liderem sondażu. Dalej Unia i SPD

Gotowość do głosowania na kierujące rządem partie chadeckie CDU/CSU, zwane powszechnie Unią, zadeklarowało 24 proc. ankietowanych, natomiast ich koalicjanta, SPD, poparło 14 proc. uczestników sondażu.

ZOBACZ: Afera szpiegowska w Niemczech. Media: Członkowie rządu podsłuchiwani

Poparcie dla partii Zieloni spadło o jeden punkt procentowy do 12 proc. Na Lewicę chce głosować 11 proc. ankietowanych. Skrajnie lewicowa BSW i liberalna FDP są poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego.

Sondaż przeprowadzono w dniach 20-24 kwietnia na reprezentatywnej grupie 1203 wyborców.

Koalicja Merza bez większości. Sondaż z Niemiec

Rządząca od maja 2025 r. koalicja kanclerza Friedricha Merza CDU/CSU i SPD nie miałaby obecnie wymaganej większości i musiałaby rozszerzyć koalicję o Zielonych lub Lewicę.

Wszystkie pozostałe partie reprezentowane w Bundestagu wykluczają koalicję z AfD. Partia kierowana przez Alice Weidel i Tino Chrupallę opowiada się za wyjściem wojsk USA z Niemiec i za usunięciem z terytorium Niemiec amerykańskiej broni atomowej.

AfD chce reaktywować gazociąg Nord Stream, jest ugrupowaniem antyimigranckim, prorosyjskim i krytycznym wobec Unii Europejskiej.

Najwyższe dotychczasowe poparcie sondażowe dla AfD wynosiło 27 proc. W wyborach do Bundestagu w lutym 2025 roku CDU/CSU zdobyły 28,5 proc., a AfD - 20,8 proc.

