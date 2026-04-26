W wywiadzie, nagranym w środę podczas wizyty w Rzymie, Sikorski podkreślił: - Pamiętajmy o tym, że Ukraina zdołała wyzwolić duże obszary, które były pod rosyjską kontrolą. Władimir Putin myślał, że wygra wojnę w trzy dni. Również na Zachodzie wielu myślało, że Ukraina nie będzie miała żadnych szans, tymczasem mamy piąty rok wojny, a Rosjanie nie osiągają swoich celów, zaś ich gospodarka chwieje się.

- Ukraina natomiast atakuje rosyjskie rafinerie i fabryki broni, leżące w coraz większej odległości. Jednocześnie stworzyła nowoczesny przemysł obronny produkując miliony dronów. Przynajmniej w Polsce uważamy Ukrainę za coraz bardziej znaczącego protagonistę w wymiarze bezpieczeństwa - stwierdził szef MSZ.

Sikorski: Nie uważamy, że wojna w Ukrainie jest zapomniana

Dodał, że "my w Polsce w ogóle nie uważamy, że ta wojna jest zapomniana. Mamy milion ukraińskich uchodźców. Polska jest głównym węzłem przesyłu sprzętu na Ukrainę, także włoskiego, za który jesteśmy wdzięczni".

- Mamy nadzieję, że zostanie przywrócona zasada, potwierdzona po dwóch krwawych wojnach światowych, zgodnie z którą w Europie nie zmienia się siłą granic - zaznaczył Sikorski.

ZOBACZ: Azyl dla Ziobry w USA? Sikorski rozmawiał z Thomasem Rosem

Zapytany o to, czy postawa Europy wobec Rosji będzie skuteczniejsza po zejściu ze sceny dotychczasowego premiera Węgier, szef polskiej dyplomacji odparł: - Mam nadzieję i to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, bo Orban był przywódcą, który stale podszeptywał prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że Ukraina to przegrana sprawa, że Rosja zawsze wygrywa. To wszystko to był historyczny fałsz.

Wicepremier o "niepokonanej" Rosji: Historyczny fałsz

Podkreślił, że "Rosja przegrała wojnę krymską w połowie XIX wieku, wojnę rosyjsko-japońską, pierwszą wojnę światową, przegrała wojnę przeciwko Polsce w 1920 roku, przegrała w Afganistanie i przegrała zimną wojnę".

- Orban poniósł porażkę. On zbudował całą swoją kampanię wyborczą na kompletnie fałszywym zagrożeniu ze strony Ukrainy; jakby Ukraina nie miała wystarczająco dużo problemów i knuła, by dokonać inwazji na Węgry. To było absurdalne kłamstwo. Jestem szczęśliwy, że naród węgierski nie dał się oszukać. Orban blokował pożyczki dla Ukrainy, sankcje na Rosję i środki z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju dla Polski i dla Włoch. Blokował także podjęcie negocjacji z Ukrainą - przypomniał Sikorski.

ZOBACZ: Radosław Sikorski uderza w prezydenta. "Nie ma uprawnień ani wiedzy"

Odnosząc się do krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat NATO stwierdził, że "Polska i Włochy są dobrymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. W obu krajach znajdują się amerykańskie bazy i jesteśmy z tego zadowoleni".

Szef MSZ: W tej sprawie Trump miał rację

Przywołując swoją rozmowę z szefem dyplomacji Włoch, wicepremierem Antonio Tajanim odnotował: - Zgodziliśmy się co do tego, że w przeszłości niektóre państwa europejskie nie wydawały wystarczająco dużo na obronę. W tej kwestii prezydent Trump miał rację. Ale mam nadzieję, że prezydent Trump doceni to, że począwszy od jego pierwszej kadencji podwoiliśmy nasze europejskie wydatki na obronę, a na szczycie w Hadze w zeszłym roku obiecaliśmy jeszcze je podwoić.

- Polska stara się dać dobry przykład wydając na obronę 4,8 procent swojego PKB. Im jest się bliżej Rosji, tym więcej się wydaje - dodał. Sikorski podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym, utworzonym w celu ochrony terytorium swoich członków.

ZOBACZ: Sikorski wprost o Kaczyńskim po wygranej. "Mam nadzieję, że przestanie łgać"

- NATO nie jest globalnym sojuszem, nie jest światowym policjantem, którego można wykorzystać wszędzie na świecie. Pozostajemy zjednoczeni na rzecz wspólnej obrony i pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami. Byliśmy razem w Afganistanie, w Iraku - zauważył.

- Jesteśmy dobrymi sojusznikami i mam nadzieję, że prezydent Trump w końcu to doceni - oświadczył Sikorski.

