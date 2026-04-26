Sławomir Mentzen zamieścił w mediach społecznościowych wygenerowane przez sztuczną inteligencję nagranie, na którym widać zardzewiały okręt z logiem Prawa i Sprawiedliwości, płynący po wzburzonym morzu. W dalszej części lider Konfederacji proponuje ludziom przesiadkę na luksusowy, nowoczesny jacht. Wideo opatrzono podpisem: "Wartości nie toną. Czas na przesiadkę".

- Myślę, że to jest pusta barka obietnic. Jeśli pan Mentzen chce prywatyzować szkolnictwo wyższe i służbę zdrowia, a także odebrać 800 plus, to życzę mu powodzenia w wyborach - powiedział Piotr Gliński z PiS w "Politycznym WF-ie z gościem", komentując film lidera Konfederacji Sławomira Mentzena.

Piotr Gliński: Źle reaguję na krytykę rządów PiS

Gliński przekazał, że Prawo i Sprawiedliwość musi mieć ofertę dla przedsiębiorców. - My ją mamy. Mateusz Morawiecki jest za nią odpowiedzialny - dodał.

Zapytany o krytykę rządów PiS przez Konfederację, Gliński stwierdził, że zawsze łatwiej się krytykuje, gdy się nie rządziło. - Bo człowiek nie jest obciążony decyzjami - wyjaśnił i dodał, że z Bosakiem to bardzo chętnie zagra w koszykówkę.

WIDEO: "Pusta barka obietnic". Gliński bez ogródek o programie Konfederacji

- Źle reaguję na krytykę rządów PiS, bo ona jest nieodpowiedzialna - ocenił były minister kultury. Jak zaznaczył, nie bierze ona pod uwagę realiów.

Gliński stwierdził, że PiS musiał prowadzić bardzo twardą grę. - Podczas rozmów z UE wiedzieliśmy, że po drugiej stronie siedzi szuler - zaznaczył.

- Takie zagrywki wobec ówczesnego rządu stosowano. W UE są realizowane głównie interesy wielkich państw, np. Niemiec - wyjaśnił polityk. - Dlatego my po drugiej stronie też powinniśmy realizować interesy - dodał.

Polityk PiS o krytyce rządów Zjednoczonej Prawicy. "Nikt nie zrobił w tak krótkim czasie tyle, co my"

Prowadzący Piotr Witwicki i Marcin Fijołek zapytali gościa o ocenę rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- To nie był rząd tylko Mateusza Morawieckiego, to był rząd zarówno Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i również Piotra Glińskiego - zaznaczył polityk. - To był rząd Zjednoczonej Prawicy, który dla Polski zrealizował największy program - dodał.

Były minister kultury zaznaczył, że za czasów PiS Polska się rozwijała. - Nikt nie zrobił, w tak krótkim czasie tyle, co my - powiedział.

- Jeśli Patryk Jaki i Tobiasz Bocheński krytykują nasz rząd, to są nieodpowiedzialni - ocenił. - To był nasz rząd. Zrobiliśmy więcej niż ci obecni - podsumował Gliński.

