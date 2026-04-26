Prokuratura USA o możliwym zamachu na Donalda Trumpa. Są nowe ustalenia
- Celem napastnika prawdopodobnie był Donald Trump oraz pracownicy jego administracji - oświadczył p.o. prokuratora generalnego USA Todd Blanche w rozmowie z NBC News. Wcześniej sam podejrzany nie przyznał się, że podczas corocznej gali korespondentów Białego Domu zamierzał dokonać zamachu na życie prezydenta.
Prezydent Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump oraz członkowie administracji prezydenta USA zostali w sobotę wieczorem wyprowadzeni przez agentów Secret Service z kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak napastnik otworzył ogień do pracowników służb bezpieczeństwa w hotelowym lobby.
- Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - powiedział Todd Blanche w wywiadzie cytowanym m.in. przez agencje AP i Reuters oraz dziennik "Washington Post".
W wywiadzie podał też trasę podróży podejrzanego: z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu. Według władz mężczyzna zameldował się jako gość w hotelu, gdzie odbywała się gala.
Blanche powiedział również, że podejrzany nie współpracuje ze śledczymi. Służby analizują jego urządzenia elektroniczne, zapiski i kontakty, aby ustalić motyw oraz to, czy działał sam.
Strzelanina w Waszyngtonie. Celem mieli być urzędnicy administracji Trumpa
Po zatrzymaniu podejrzany powiedział funkcjonariuszom organów ścigania, że jego celem byli przedstawicieli administracji Trumpa - poinformowała w niedzielę stacja CBS News, powołując się na dwa źródła.
Początkowo nie było wiadomo, czy to Trump był celem ataku. Prezydent USA podczas pospiesznie zorganizowanej konferencji w Białym Domu powiedział dziennikarzom, iż sądzi, że to w niego był on wymierzony. Trump od 2024 roku przeżył dwa zamachy na swoje życie.
Służby zidentyfikował podejrzanego jako Cole'a Tomasa Allena, mieszkańca okolic Los Angeles, w wieku około 31 lat. Początkowo niewiele wiadomo było o przeszłości mężczyzny, wpisy w mediach społecznościowych sugerują, że jest on nauczycielem w Torrance w Kalifornii, niedaleko Los Angeles.
Szef policji stanu Waszyngton Jeffery Carroll poinformował, że podejrzany był uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży. - Został przewieziony do lokalnego szpitala na badania, ale jest za wcześnie, aby określić jego motywację - powiedział Carroll. - Wstępne informacje wskazują, że był on gościem hotelu, w którym zorganizowano galę - dodał policjant.
