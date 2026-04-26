Prezydent Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump oraz członkowie administracji prezydenta USA zostali w sobotę wieczorem wyprowadzeni przez agentów Secret Service z kolacji Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu po tym, jak napastnik otworzył ogień do pracowników służb bezpieczeństwa w hotelowym lobby.

- Wygląda na to, że rzeczywiście obrał sobie za cel osoby pracujące w administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta - powiedział Todd Blanche w wywiadzie cytowanym m.in. przez agencje AP i Reuters oraz dziennik "Washington Post".

W wywiadzie podał też trasę podróży podejrzanego: z Los Angeles do Chicago, a następnie do Waszyngtonu. Według władz mężczyzna zameldował się jako gość w hotelu, gdzie odbywała się gala.

Blanche powiedział również, że podejrzany nie współpracuje ze śledczymi. Służby analizują jego urządzenia elektroniczne, zapiski i kontakty, aby ustalić motyw oraz to, czy działał sam.

Strzelanina w Waszyngtonie. Celem mieli być urzędnicy administracji Trumpa

Po zatrzymaniu podejrzany powiedział funkcjonariuszom organów ścigania, że ​​jego celem byli przedstawicieli administracji Trumpa - poinformowała w niedzielę stacja CBS News, powołując się na dwa źródła.

Początkowo nie było wiadomo, czy to Trump był celem ataku. Prezydent USA podczas pospiesznie zorganizowanej konferencji w Białym Domu powiedział dziennikarzom, iż sądzi, że to w niego był on wymierzony. Trump od 2024 roku przeżył dwa zamachy na swoje życie.

Służby zidentyfikował podejrzanego jako Cole'a Tomasa Allena, mieszkańca okolic Los Angeles, w wieku około 31 lat. Początkowo niewiele wiadomo było o przeszłości mężczyzny, wpisy w mediach społecznościowych sugerują, że jest on nauczycielem w Torrance w Kalifornii, niedaleko Los Angeles.

Szef policji stanu Waszyngton Jeffery Carroll poinformował, że podejrzany był uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży. - Został przewieziony do lokalnego szpitala na badania, ale jest za wcześnie, aby określić jego motywację - powiedział Carroll. - Wstępne informacje wskazują, że był on gościem hotelu, w którym zorganizowano galę - dodał policjant.

