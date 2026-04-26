Do wydarzeń w Waszyngtonie odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski, który poinformował, że nikt z polskich dyplomatów i dziennikarzy nie ucierpiał.

Atak na gali z udziałem Trumpa. Radosław Sikorski zabrał głos

"Minister Bogdan Klich, nasi dyplomaci oraz polscy dziennikarze, którzy brali udział w gali Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton, gdzie miała miejsce strzelanina, wszyscy cali i zdrowi" - powiadomił minister spraw zagranicznych w serwisie X.

Prezydent USA Donald Trump został w sobotę wieczorem czasu miejscowego ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu, podczas której padły strzały. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

Na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie oprócz prezydenta USA i członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, obecni byli znani dziennikarze i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

Podejrzany zatrzymany. Zdradził cel ataku

Podejrzanym jest Cole Tomas Allen, mieszkaniec okolic Los Angeles, w wieku około 31 lat. Nie wiadomo, jaki był jego motyw. Mężczyzna po zatrzymaniu miał powiedzieć funkcjonariuszom, że atak wymierzył w członków administracji Trumpa.

Według policji napastnik był uzbrojony w strzelbę, pistolet i kilka noży. Strzelił do agenta Secret Service, który miał kamizelkę kuloodporną. W stronę agresora nie oddano żadnego strzału.

Sobotnia kolacja odbywała się w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie w 1981 roku przeprowadzono zamach na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana.

