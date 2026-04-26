Kenijczyk Sebastian Sawe jako pierwszy w historii przebiegł maraton w czasie poniżej dwóch godzin. 31-letni biegacz zwyciężył w Londynie czasem 1:59.30.

"Gratulacje dla Sebastiana Sawego za historyczny bieg oraz dla wszystkich biorących udział w dzisiejszym Maratonie Londyńskim" - przekazał w mediach społecznościowych premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. "To także ogromny wysiłek ze strony tysięcy uczestników, wolontariuszy i kibiców z całego kraju" - dodał.

Wcześniej rekord świata kobiet pobiła też Etiopka Tigst Assefa - 2:15.41.

Dotychczas najszybszym maratończykiem w historii był inny zawodnik z Kenii Kelvin Kiptum - z czasem 2:00.35, który osiągnął w 2023 roku w Chicago, natomiast Assefa poprawiła własny wynik sprzed roku ze stolicy wielkiej Brytanii o dziewięć sekund.

Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Etiopczyk Yomif Kejelcha, który startował w oficjalnych zawodach w maratonie po raz pierwszy karierze i także przeszedłby do historii, gdyby nie Sawe - uzyskał 1:59.41. Trzeci Jacob Kiplimo z Ugandy pokonał trasę w czasie 2:00.28, co również jest wynikiem lepszym od dotychczasowego rekordu Kiptuma.

Assefa stoczyła zaciętą walkę z Kenijkami Hellen Obiri i Joyciline Jepkosgei, które również uzyskały bardzo dobre wyniki. Obiri była druga w czasie 2:15.53, a Jepkosgei trzecia - 2:15.55.

ZOBACZ: Roboty pobiegły obok ludzi w półmaratonie. Rekord świata pobity

Rekord Assefy odnosi się do maratonów kobiecych. W biegach mieszanych rekord trasy należy do Brytyjki Pauli Radcliffe, która w 2003 roku była o 16 sekund szybsza. Najszybsza w historii była natomiast w październiku 2024 roku Kenijka Ruth Chepngetich - 2:09.56.

Poprzednie rekordy wśród mężczyzn należały do Kenijczyków: 28.09.2014 w Berlinie - Dennis Kimetto z czasem 2:02.57, 16.09.2018 w Berlinie - Eliud Kipchoge z wynikiem 2:01.39.

