Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami wydane dla całego kraju obowiązują od godz. 23 w niedzielę do godz. 7.30 w poniedziałek. Prognozowany jest spadek temperatury do około minus 3-4 st. C, a przy gruncie maksymalnie do minus 6 st. C.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Pozostaną aktualne najpóźniej do godz. 18 w niedzielę.

Instytut informuje, że na obszarach objętych alertem prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z północnego zachodu, a najsilniejsze porywy wystąpią od godzin okołopołudniowych oraz po południu. Lokalnie możliwe są burze.

Ostrzeżenia meteorologiczne I stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Mogą wystąpić problemy ze snem i niepokój

Porywisty wiatr w północno-wschodniej połowie kraju będzie też niekorzystnie wpływał na jakość nocnego wypoczynku, mogąc powodować częstsze niż zwykle wybudzanie się i niespokojny sen. Na pozostałym obszarze kraju mroźne środowisko wyżu będzie zapewniać zdrowy i głęboki sen.

W ciągu dnia północno-wschodnie i wschodnie regiony kraju będą pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji, natomiast pozostały obszar Polski będzie w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich.

Na wschodzie i północnym wschodzie, porywisty wiatr będzie niekorzystnie wpływał na samopoczucie osób wrażliwych na bodźce pogodowe, wywołując niepokój. Wraz z odsuwaniem się niżu i słabnięciem wiatru, niekorzystny wpływ pogody na organizm człowieka będzie słabł do obojętnego.

Na pozostałym obszarze kraju, ze względu na niską temperaturę powietrza (początkowo może być nawet ujemna), rano dominować będzie obojętna biotropia pogody. Wraz z ocieplaniem się będzie się ona jednak szybko poprawiać do korzystnej. Słoneczna, wyżowa pogoda ze słabym wiatrem przez większość dnia będzie korzystnie wpływać na nastrój i sprawność psychofizyczną.

grz / polsatnews.pl