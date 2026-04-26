Papież Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli, wygłoszonym w Watykanie w niedzielę, ostrzegał wiernych przed "złodziejami", którzy mogą przybierać różne oblicza.

- Są nimi ci, którzy mimo pozorów krępują naszą wolność albo nie szanują naszej godności. Są nimi także przekonania i uprzedzenia, które nie pozwalają nam patrzeć pogodnym spojrzeniem na innych i na życie. "Złodziejami" są błędne idee, które mogą prowadzić do dokonywania negatywnych wyborów, a także powierzchowne lub nacechowane konsumpcjonizmem style życia, które powodują w nas wewnętrzną pustkę i skłaniają nas do życia z dala od własnego wnętrza - wymieniał papież.

Leon XIV podkreślił, że nie można zapomnieć także o tych "złodziejach", którzy "grabiąc zasoby Ziemi, prowadząc krwawe wojny czy podsycając wszelkiego rodzaju zło, nie robią nic innego, jak tylko kradną nam wszystkim szansę na pokojową i spokojną przyszłość".

Papież zachęcał, by zadać sobie pytanie, kogo chcemy mieć za przewodnika i jacy "złodzieje" próbowali kierować naszym życiem. Wzywał, by wystrzegać się wpływów, które mogą wprowadzić w błąd.

- Pan nie przychodzi po to, żeby nam coś ukraść, przeciwnie, jest dobrym pasterzem, który pomnaża życie i daje nam je w obfitości - mówił Leon XIV.

W ostatnim czasie papież jest krytykowany przez Donalda Trumpa za swoją postawę wobec wojny USA i Izraela z Iranem. Amerykański polityk wielokrotnie powtarzał, że większą sympatią darzy brata Leona XIV Louisa Prevosta, który w przeszłości podzielał poglądy republikanów.

Papież podczas wizyty w Gwinei Równikowej ponownie ostrzegł, że przyszłości ludzkości grozi "tragiczne zagrożenie" z powodu załamania się prawa międzynarodowego i odpowiedzialności politycznej.

Wcześniej Leon XIV mówił m.in., że "świat jest pustoszony przez garstkę tyranów". - Biada tym, którzy naginają religię i samo imię Boga do celów wojskowych, ekonomicznych i politycznych - grzmiał. Papież potępiał również "kolonizację" zasobów ropy naftowej i surowców mineralnych Ziem, które są - jak stwierdził - przyczyną konfliktów.

