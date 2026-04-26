Donald Trump ewakuowany przez Secret Service. Słychać było strzały
Donald Trump został w sobotę wieczorem ewakuowany przez Secret Service z kolacji z korespondentami Białego Domu. Podczas wydarzenia padły strzały. Podejrzany otworzył ogień w lobby hotelowym i został ujęty przez służby. Prezydent USA powiadomił potem, że postrzelony przez napastnika agent jest w dobrym stanie. Według Trumpa sprawca to mężczyzna z Kalifornii.
Niedługo po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której miał wystąpić prezydent USA, słychać było strzały.
Donald Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.
ZOBACZ: "Trump nigdy nie pozwoli". Biały Dom komentuje słowa Tuska
Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali obecne były setki dziennikarzy i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.
USA: Strzały podczas kolacji z udziałem Donalda Trumpa
Prezydent zamieścił po pewnym czasie wpis w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w którym poinformował, że osoba, która oddała strzały podczas kolacji, została ujęta. Dodał, że Secret Service i organy ścigania wspaniale się spisały.
"Co za wieczór w D.C. Secret Service i organy ścigania wykonały wspaniałą pracę. Zadziałali szybko i odważnie. Strzelec został złapany i zaproponowałem: NIECH SHOW TRWA, ale to będzie całkowicie kierowane przez organy ściągania. Wkrótce podejmą decyzję. Bez względu na tę decyzję, ten wieczór będzie zdecydowanie inny niż planowaliśmy i po prostu będziemy musieli to zrobić jeszcze raz" - napisał Trump.
ZOBACZ: Najpierw wyciekła notatka, teraz Hegseth ostrzega Europę. "Skończyło się"
W kolejnym wpisie przekazał, że pierwsza dama, wiceprezydent i wszyscy inni członkowie jego gabinetu są "w doskonałym stanie".
"Organy ścigania poprosiły, byśmy opuścili obiekt, zgodnie z protokołem, co zrobimy natychmiast" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Zapowiedział konferencję prasową w Białym Domu i przekazał, że gala Stowarzyszenia Korespondentów odbędzie się w późniejszym terminie.
Oddał strzały w lobby hotelowym. Podejrzany zatrzymany przez służby
Na konferencji prasowej prezydent USA powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Powiadomił również, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.
Przedstawiciel FBI mówił wcześniej, że napastnik próbował przedrzeć się przez zabezpieczenia i strzelił w stronę agenta. Funkcjonariusz miał na sobie kamizelkę kuloodporną i został przetransportowany do szpitala. Jego życie nie jest zagrożone.
ZOBACZ: Tajna misja i zakłady o kasę. Żołnierz USA oskarżony o nadużycia
Prezydent podczas konferencji prasowej potwierdził też wcześniejsze doniesienia mediów, że napastnik pochodzi z Kalifornii. Dodał, iż sądzi, że działał on w pojedynkę. Nazwał go "szaleńcem".
Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu, w którym zorganizowano doroczną kolację. Według służb mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i wiele noży, najpewniej działał w pojedynkę. Trafił do szpitala na badania. Nie wiadomo, jaka była jego motywacja.
Donald Trump zabrał głos po strzelaninie
Trump w odpowiedzi na pytanie, czy sądzi, że był celem napastnika, odparł: "Chyba tak". Dodał, że przed galą nie było ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Sam Trump, członkowie jego administracji i dziennikarze obecni na konferencji wciąż mieli na sobie stroje wieczorowe.
Prezydent oświadczył, że sobotnie zdarzenie nie powstrzyma go przed wygraniem wojny z Iranem, choć nie sądzi, by te kwestie były ze sobą powiązane.
ZOBACZ: Donald Trump o przerwaniu negocjacji z Iranem: Dostaliśmy lepszy dokument
Prezydent opublikował w serwisie Truth Social zdjęcia mężczyzny, leżącego na podłodze, oraz nagranie, na którym widać, jak przebiega przez kontrolę bezpieczeństwa, a w pościg za nim ruszają przedstawiciele organów ścigania.
Film ukazuje osobę szybko przebiegającą przez punkt kontrolny, co na chwilę zaskakuje pracowników ochrony, po czym ci szybko dobywają broni - opisuje agencja Reutera. Napastnik nie dotarł do sali balowej.
- Strzelec leżał na ziemi i strzelał, gdy go zobaczyłem, byłem zaraz obok - relacjonował dziennikarz CNN Wolf Blitzer. - Strzały były tak głośne, tak straszne, wszyscy byliśmy wystraszeni. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje - dodał.
Galę zorganizowano w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie w 1981 roku przeprowadzono zamach na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana.
