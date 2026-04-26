Niedługo po rozpoczęciu gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w hotelu Hilton w Waszyngtonie, podczas której miał wystąpić prezydent USA, słychać było strzały.

Donald Trump, który przebywał na scenie, został ewakuowany. Ewakuowano też pierwszą damę Melanię Trump i wiceprezydenta J.D. Vance'a oraz innych członków gabinetu. Zdarzenie było transmitowane na żywo w telewizjach.

ZOBACZ: "Trump nigdy nie pozwoli". Biały Dom komentuje słowa Tuska

Oprócz członków gabinetu, np. sekretarza stanu Marco Rubio i szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha, na sali obecne były setki dziennikarzy i politycy. Goście wydarzenia ukrywali się pod stołami na sali balowej.

USA: Strzały podczas kolacji z udziałem Donalda Trumpa

Prezydent zamieścił po pewnym czasie wpis w swoim serwisie społecznościowym Truth Social, w którym poinformował, że osoba, która oddała strzały podczas kolacji, została ujęta. Dodał, że Secret Service i organy ścigania wspaniale się spisały.

"Co za wieczór w D.C. Secret Service i organy ścigania wykonały wspaniałą pracę. Zadziałali szybko i odważnie. Strzelec został złapany i zaproponowałem: NIECH SHOW TRWA, ale to będzie całkowicie kierowane przez organy ściągania. Wkrótce podejmą decyzję. Bez względu na tę decyzję, ten wieczór będzie zdecydowanie inny niż planowaliśmy i po prostu będziemy musieli to zrobić jeszcze raz" - napisał Trump.

ZOBACZ: Najpierw wyciekła notatka, teraz Hegseth ostrzega Europę. "Skończyło się"

W kolejnym wpisie przekazał, że pierwsza dama, wiceprezydent i wszyscy inni członkowie jego gabinetu są "w doskonałym stanie".

"Organy ścigania poprosiły, byśmy opuścili obiekt, zgodnie z protokołem, co zrobimy natychmiast" - napisał Trump w serwisie Truth Social. Zapowiedział konferencję prasową w Białym Domu i przekazał, że gala Stowarzyszenia Korespondentów odbędzie się w późniejszym terminie.

Service agents evacuated President Trump from his table at the White House Correspondents' Association dinner. Cabinet secretaries also left the ballroom, according to witnesses.



Oddał strzały w lobby hotelowym. Podejrzany zatrzymany przez służby

Na konferencji prasowej prezydent USA powiedział, że napastnik był uzbrojony w wiele sztuk broni. Powiadomił również, że postrzelony tego wieczoru agent Secret Service jest w dobrym stanie.

Przedstawiciel FBI mówił wcześniej, że napastnik próbował przedrzeć się przez zabezpieczenia i strzelił w stronę agenta. Funkcjonariusz miał na sobie kamizelkę kuloodporną i został przetransportowany do szpitala. Jego życie nie jest zagrożone.

ZOBACZ: Tajna misja i zakłady o kasę. Żołnierz USA oskarżony o nadużycia

Prezydent podczas konferencji prasowej potwierdził też wcześniejsze doniesienia mediów, że napastnik pochodzi z Kalifornii. Dodał, iż sądzi, że działał on w pojedynkę. Nazwał go "szaleńcem".

Agencja AP podała, że sprawca to 31-letni Cole Tomas Allen z Torrance w Kalifornii. Policja ustaliła, że miał tej nocy wynajęty pokój w hotelu, w którym zorganizowano doroczną kolację. Według służb mężczyzna miał przy sobie strzelbę, pistolet i wiele noży, najpewniej działał w pojedynkę. Trafił do szpitala na badania. Nie wiadomo, jaka była jego motywacja.

PAP/EPA/WILL OLIVER Konferencja Donalda Trumpa po strzelaninie

Donald Trump zabrał głos po strzelaninie

Trump w odpowiedzi na pytanie, czy sądzi, że był celem napastnika, odparł: "Chyba tak". Dodał, że przed galą nie było ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Sam Trump, członkowie jego administracji i dziennikarze obecni na konferencji wciąż mieli na sobie stroje wieczorowe.

Prezydent oświadczył, że sobotnie zdarzenie nie powstrzyma go przed wygraniem wojny z Iranem, choć nie sądzi, by te kwestie były ze sobą powiązane.

ZOBACZ: Donald Trump o przerwaniu negocjacji z Iranem: Dostaliśmy lepszy dokument

Prezydent opublikował w serwisie Truth Social zdjęcia mężczyzny, leżącego na podłodze, oraz nagranie, na którym widać, jak przebiega przez kontrolę bezpieczeństwa, a w pościg za nim ruszają przedstawiciele organów ścigania.

Film ukazuje osobę szybko przebiegającą przez punkt kontrolny, co na chwilę zaskakuje pracowników ochrony, po czym ci szybko dobywają broni - opisuje agencja Reutera. Napastnik nie dotarł do sali balowej.

- Strzelec leżał na ziemi i strzelał, gdy go zobaczyłem, byłem zaraz obok - relacjonował dziennikarz CNN Wolf Blitzer. - Strzały były tak głośne, tak straszne, wszyscy byliśmy wystraszeni. Nie mieliśmy pojęcia, co się dzieje - dodał.

Galę zorganizowano w hotelu Hilton w Waszyngtonie, gdzie w 1981 roku przeprowadzono zamach na ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana.

