Emerytowany oficer, który odpowiadał za operacje wywiadowcze m.in. na Bliskim Wschodzie, uważa, że szczególnie aktywne są rosyjskie i chińskie służby. Jako przykład podał loty dronów nad północną Norwegią, które – jego zdaniem – służą sprawdzaniu reakcji władz.

Podkreślił, że największa presja dotyczy północnych regionów Norwegii, gdzie znajdują się bazy wojskowe, porty, instalacje radarowe, infrastruktura związana z Arktyką oraz obszary ważne dla aktywności NATO i monitorowania ruchów Rosji na Dalekiej Północy.

- Nigdy wcześniej nie było w Norwegii tylu szpiegów co teraz – powiedział Kaldager. Dodał, że działalność wywiadowczą ułatwia norweska otwartość oraz przepisy utrudniające ściganie szpiegostwa bez złapania sprawcy na gorącym uczynku.

- Norwegowie są naiwnym narodem. Jesteśmy otwartym społeczeństwem i chcemy wierzyć w dobre intencje innych – powiedział emerytowany oficer.

W ostatnich dniach służby norweskie informowały m.in. o tankowcu Apple, który wykonywał nietypowe manewry w pobliżu strategicznego radaru Globus na północy kraju, a także o nasilonych zakłóceniach sygnału GPS i łączności radiowej w regionie Finnmark.

W połowie lat 90. Kaldager utworzył w ramach norweskiego wywiadu wojskowego Etterretningstjenesten jednostkę E14, zajmującą się pozyskiwaniem informacji w strefach konfliktów, do których mogły trafić norweskie wojska. W stan spoczynku przeszedł w 2004 roku.

grz / polsatnews.pl / PAP