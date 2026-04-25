Arcybiskup Wojciech Załuski pracuje w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej od 1989 roku. Był sekretarzem nuncjatur w Burundi, na Malcie, w Albanii, Zambii i na Sri Lance, a następnie radcą w Gruzji, Ukrainie, na Filipinach i w Gwatemali.

Po święceniach kapłańskich w 1985 roku ks. Wojciech Załuski przygotowywał się do pracy dyplomatycznej w Papieskiej Akademii Kościelnej, studiował prawo kanoniczne na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat w tej dyscyplinie.

Święcenia biskupie przyjął w 2014 roku z rąk kard. Pietra Parolina po tym, kiedy papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Burundi. Jest arcybiskupem tytularnym Diocleziany, a jego zawołanie biskupie brzmi: "Soli Deo".

Od 2020 roku pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Malezji i we Wschodnim Timorze oraz delegata apostolskiego w Brunei Darussalam. 28 lutego br. papież Leon XIV mianował go nuncjuszem apostolskim na Malcie.

Arcybiskup Wojciech Załuski pochodzi z diecezji łomżyńskiej. W kwietniu skończył 66 lat.

