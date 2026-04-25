Do wypadku doszło kilkanaście minut po godzinie 21.00 na ulicy Środkowej w Białce Tatrzańskiej. Autem osobowym poruszał się 26-letni kierowca i towarzysząca mu 24-letnia pasażerka.

- Z niewyjaśnionych przyczyn samochód zjechał z drogi na pobocze, później w konsekwencji do przydrożnego rowu - tłumaczył w rozmowie z polsatnews.pl mł. bryg. Andrzej Król-Łęgowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem.

Tragedia w sercu Podhala. 26-latek ginie w wypadku

W rowie auto uderzyło w betonowy przepust. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon 26-latka - mężczyzna zginął na miejscu. 24-latka została przetransportowana do szpitala.

ZOBACZ: Tragedia w Wielkopolsce. Nie żyje 13-latek przysypany ziemią

- Nie wiemy, co było przyczyną zdarzenia. Nie brały w nim udziału żadne inne pojazdy - powiedział nam mł. bryg. Król-Łęgowski.

Do późnych godzin prowadzone były działania policji pod nadzorem prokuratury. Służby są w trakcie ustalania okoliczności tragedii.

