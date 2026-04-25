"Dzisiejszego popołudnia o 14:15, PSK w Ropczycach uruchomiło alarmowanie w naszej jednostce. Zostaliśmy zadysponowani na teren akwenu wodnego w Czarnej Sędziszowskiej, gdzie miało dojść do utonięcia mężczyzny" - przekazali w sobotę na Facebooku druhowie z OSP Czarna Sędziszowska.

Tragedia w Czarnej Sędziszowskiej. Mężczyzna utonął w zalewie

Strażacy na miejsce wysłali zastępy wyposażone m.in. w quada i łódź ratowniczą. Na miejscu pojawiła się jednostka z Ropczyc, a także karetka pogotowia i załoga policyjnego radiowozu.

Niestety, mimo błyskawicznej reakcji wędkarza nie udało się uratować. Mężczyzna utonął w zbiorniku. Z relacji służb wynika, że akcja ratownicza została zakończona przed godziną 16:00.

ZOBACZ: Uratował całą rodzinę. Służby o "nadludzkim" wyczynie 13-latka

Okoliczności zdarzenia będą badane przez policjantów pracujących pod nadzorem miejscowego prokuratura. W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym służby apelują do wszystkich osób, które chcą odpocząć nad wodą, o zachowanie ostrożności.

