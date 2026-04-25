Tragedia nad zalewem w Czarnej Sędziszowskiej. Nie żyje wędkarz

Wędkarz łowiący ryby nad zalewem w Czarnej Sędziszowskiej (pow. ropczycko-sędziszowski) wpadł do wody. Mimo szybkiej reakcji służb mężczyzna utonął. Okoliczności tragedii są obecnie badane przez policję pod nadzorem prokuratora.

Strażacy na akcji ratowniczej nad zbiornikiem wodnym, widoczny quad, karetka pogotowia i wóz strażacki.
Facebook/OSP Czarna Sędziszowska
"Dzisiejszego popołudnia o 14:15, PSK w Ropczycach uruchomiło alarmowanie w naszej jednostce. Zostaliśmy zadysponowani na teren akwenu wodnego w Czarnej Sędziszowskiej, gdzie miało dojść do utonięcia mężczyzny" - przekazali w sobotę na Facebooku druhowie z OSP Czarna Sędziszowska.

 

 

Strażacy na miejsce wysłali zastępy wyposażone m.in. w quada i łódź ratowniczą. Na miejscu pojawiła się jednostka z Ropczyc, a także karetka pogotowia i załoga policyjnego radiowozu.

 

Niestety, mimo błyskawicznej reakcji wędkarza nie udało się uratować. Mężczyzna utonął w zbiorniku. Z relacji służb wynika, że akcja ratownicza została zakończona przed godziną 16:00.

 

Okoliczności zdarzenia będą badane przez policjantów pracujących pod nadzorem miejscowego prokuratura. W związku ze zbliżającym się długim weekendem majowym służby apelują do wszystkich osób, które chcą odpocząć nad wodą, o zachowanie ostrożności.

 

Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
