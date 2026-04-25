"Nie widać szans na koalicję z bezwzględną większością w parlamencie. Nie chcę nominować szefa rządu mniejszościowego" - oświadczyła Musar w komunikacie na dwa tygodnie przed upływem terminu na wyznaczenie kandydata na szefa rządu.

W wyborach z 22 marca Ruch Wolności liberalnego premiera Goloba odniósł nieznaczne zwycięstwo nad konserwatywną opozycją, kierowaną przez Janeza Janszę, który nie ukrywa swoich sympatii dla polityki prezydenta USA Donalda Trumpa. Partia Goloba ma w 90-osobowym parlamencie 40 miejsc.

Po wstępnych konsultacjach z prezydent Musar, Golob oświadczył, że nie jest w stanie utworzyć koalicji, która gwarantowałaby większość parlamentarną. W związku z tym naturalnym kandydatem stał się Jansza, który trzykrotnie był już premierem.

Jansza mógłby próbować tworzyć koalicję składającą się z jego Słoweńskiej Partii Demokratycznej, chadeckiej partii Nowa Słowenia i centroprawicowego ugrupowania Demokratów, kierowanego przez byłego sojusznika Janszy Anze Logara. Te trzy partie miałyby łącznie 43 mandaty i potrzebowałyby poparcia antyestablishmentowej partii Resni.ca, która ma pięć mandatów, a jej lider Zoran Stevanovicz został wybrany na przewodniczącego parlamentu dzięki poparciu konserwatystów, chadeków i Demokratów.

Jeśli w ciągu 30 dni od sesji inauguracyjnej parlamentu, która miała miejsce 10 kwietnia, nikt nie zostanie zgłoszony oficjalnie jako kandydat lub nie zostanie wskazany przez głowę państwa, rozpocznie się druga dwutygodniowa runda dyskusji, podczas której partie będą mogły proponować swoich kandydatów.

grz / polsatnews.pl / PAP