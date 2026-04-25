Rosyjski dron naruszył przestrzeń NATO. Zniszczenia w europejskim kraju
Rumunia po nocnym ataku Rosji na sąsiednią Ukrainę odzyskała fragmenty drona, który spadł w mieście Gałacz na wschodzie kraju. Maszyna uszkodziła budynek oraz słup energetyczny. Rumuńskie ministerstwo obrony przekazało, że nikt nie ucierpiał. Według agencji Reutera to pierwszy przypadek, gdy w tym kraju doszło do uszkodzenia mienia przez wystrzelony podczas wojny bezzałogowiec.
Podczas ataku Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii. "W sobotę rano rosyjskie siły wznowiły ataki dronów na cele cywilne i infrastrukturalne w Ukrainie, w pobliżu granicy z Rumunią" - powiadomiło tamtejsze ministerstwo obrony.
Rumunia: Dron uszkodził budynek i słup energetyczny
Z komunikatu wynika, że wojsko wykryło drony lecące w pobliżu rumuńskiej przestrzeni powietrznej. W reakcji około godz. 2 nad ranem poderwano dwa samoloty Eurofighter Typhoon, należące do brytyjskich sił powietrznych. Służby postanowiły również zaalarmować miejscową ludność.
"Samolot Eurofighter Typhoon nawiązał kontakt radarowy z celem oddalonym o 1,5 km od miasta Reni nad terytorium Ukrainy" - czytamy w komunikacie rumuńskiego resortu.
Z relacji wynika, że po godz. 2.30 mieszkańcy miasta Gałacz zgłosili za pośrednictwem numeru alarmowego, że w okolicy spadł nieznany obiekt. "Wstępne oceny wskazują, że uszkodzony został budynek gospodarczy oraz słup energetyczny" - przekazano.
"Fragmenty drona zostały zidentyfikowane w kilku miejscach na tym obszarze, który jest zabezpieczany przez rumuńską policję i żołnierzy" - podano. Rumuńskie ministerstwo poinformowało również, że nie odnotowano ofiar śmiertelnych.
Rumunia ostro po incydencie. "Zagraża całemu NATO"
"Ministerstwo Obrony stanowczo potępia nieodpowiedzialne działania Federacji Rosyjskiej i podkreśla, że stanowią one nowe wyzwanie dla regionalnego bezpieczeństwa i stabilności w regionie Morza Czarnego" - głosi oświadczenie rumuńskiego resortu.
"Takie incydenty świadczą o braku poszanowania przez Federację Rosyjską norm prawa międzynarodowego i zagrażają nie tylko bezpieczeństwu obywateli Rumunii, ale także zbiorowemu bezpieczeństwu NATO" - dodano.
Ministerstwo podkreśliło, że "Rumunia pozostaje zdecydowana wypełniać swoje zobowiązania jako państwo członkowskie Sojuszu i będzie nadal ściśle współpracować z partnerami i sojusznikami w celu monitorowania i obrony przestrzeni powietrznej kraju".
Rumunia, członek NATO i Unii Europejskiej, ma z Ukrainą granicę lądową o długości 650 km. Rosyjskie drony wielokrotnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju, gdy Moskwa atakowała ukraińskie porty po drugiej stronie Dunaju. Choć w czasie wojny fragmenty bezzałogowców regularnie wlatują do Rumunii, w sobotę po raz pierwszy doszło tam do uszkodzenia mienia - zaznacza agencja Reutera. Dodaje, że prawo w Rumunii pozwala na zestrzeliwanie dronów w czasie pokoju, jeśli zagrożone jest życie lub mienie, ale do tej pory nie skorzystano z tej możliwości.
W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w sobotę rano w polskiej przestrzeni powietrznej operowało krajowe oraz sojusznicze lotnictwo.
Wojna w Ukrainie. Zmasowany nocny atak Rosji
Co najmniej 14 osób, w tym dziecko, zostało rannych, a sześć jest poszukiwanych pod gruzami budynków zniszczonych w nocnych, zmasowanych atakach Rosji na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie - podały w sobotę regionalne władze.
Alarm powietrzny ogłaszano we wszystkich regionach kraju, w tym w graniczących z Polską obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Rosjanie zastosowali w atakach rakiety odpalone z samolotów lotnictwa strategicznego, pociski balistyczne oraz drony - powiadomiły władze.
W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy drony uderzyły w bloki mieszkalne i obiekty infrastruktury cywilnej. Uszkodzony został m.in. gazociąg. Ranne zostały dwie osoby, w tym dziecko.
Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że w nocnych i porannych atakach Rosja zastosowała 47 rakiet różnego rodzaju oraz 619 dronów. Zniszczono bądź unieszkodliwiono 610 środków ataku powietrznego.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej