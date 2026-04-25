"Na chwilę obecną zgłoszono ponad 40 rannych w Dnieprze, w tym dzieci. Dwadzieścia trzy osoby trafiły do szpitala. Dwie kolejne osoby są zaginione" - dodał ukraiński przywódca w swoim wpisie na platformie X.

"Smutna wiadomość: pięć osób w mieście zginęło w wyniku tych rosyjskich ataków. Wyrazy współczucia ich rodzinom i bliskim" - podkreślił prezydent.

Zełenski podkreślił, że akcja ratunkowa trwa nadal również w Dniepropietrowsku.

Apel Zełenskiego do społeczności międzynarodowej

W dalszej części wpisu Zełenski zaapelował do społeczności międzynarodowej. Poprosił polityków, żeby pamiętali o tragedii ukraińskich cywilów.

"Ważne jest, aby świat nie milczał na temat tego, co się dzieje, i aby ta rosyjska wojna w Europie nie została przyćmiona przez wojnę w Iranie. 'Shahedy' zabijają ludzi tak samo, a ochrona przed pociskami manewrującymi i balistycznymi musi być równie niezawodna - stwierdził.

"Liczymy na terminowe wdrożenie każdego z naszych politycznych porozumień w celu wzmocnienia obrony powietrznej. I kluczowe jest, aby presja na Rosję z powodu tej wojny nie ustawała ani na jeden dzień" - podkreślił.

Nocny atak Rosji na Ukrainę. Alarmy w całym kraju

Alarm powietrzny ogłaszano we wszystkich regionach kraju, w tym w graniczących z Polską obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Rosjanie zastosowali w atakach rakiety odpalone z samolotów lotnictwa strategicznego, pociski balistyczne oraz drony - powiadomiły władze.

W Charkowie na północnym wschodzie Ukrainy drony uderzyły w bloki mieszkalne i obiekty infrastruktury cywilnej. Uszkodzony został m.in. gazociąg. Mer Charkowa Ihor Terechow powiadomił o dwóch rannych osobach, wśród których jest półtoraroczny chłopczyk.

Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że w nocnych i porannych atakach Rosja zastosowała 47 rakiet różnego rodzaju oraz 619 dronów. Zniszczono bądź unieszkodliwiono 610 środków ataku powietrznego.

W związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę w nocy poderwane zostały samoloty polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Operowały m.in. myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości.

Jak zaznaczono w komunikacie, działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP – poinformowano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

