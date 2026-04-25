Polska w weekend znajdować się będzie między układem niżowym wędrującym znad Skandynawii w kierunku zachodniej Rosji a wyżem barycznym przemieszczającym się znad okolic Islandii ku wodom Morza Północnego.

Dojdzie do dużej różnicy ciśnień między wschodnimi i zachodnimi krańcami naszego kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe w niedzielę wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia. To zawsze odpowiada za gwałtowne nasilenie się przepływu powietrza, czyli niczego innego, jak wiatru, który będzie wiać z kierunku północnego i północno-zachodniego.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla północnej, centralnej i wschodniej Polski

Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.



Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza, północno-wschodnią część województw wielkopolskiego oraz małopolskiego, a także północą część śląskiego.

⚠️UWAGA⚠️

‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW

🟠Silny wiatr

stopień: 2

prawd. 80%

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu.

Uwagi: Brak.



Ważne:

Od: 2026-04-25 09:00

Do: 2026-04-26 00:00

— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 25, 2026

W niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i wieczorem rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem, po południu stopniowo od zachodu zanikające. Tam też lokalnie możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. W Karpatach przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna od 6 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 11 st. C w centrum, do 14 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w centrum porywy do 65 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej i we wschodniej połowie kraju do 75 km/h, na południowym wschodzie miejscami porywy do 85 km/h, północno-zachodni i północny; po południu na zachodzie wiatr będzie stopniowo słabł. Wysoko w Sudetach wiatr początkowo w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 100 km/h, stopniowo słabnący, wieczorem porywy do 60 km/h.

W poniedziałek możliwy deszcz

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie małe, na zachodzie i południu przejściowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna od minus 3 st. C na południowym wschodzie, około minus 1 st. C w centrum, do 2 st. C na północnym zachodzie, nad samym morzem do 6 st. C; chłodniej tylko w obniżeniach terenu na obszarach podgórskich, około minus 5 st. C. Wiatr słaby, na wschodzie i północy umiarkowany i porywisty, na północnym wschodzie porywy do 55 km/h, północny i północno-zachodni, stopniowo skręcający na zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Tatrach porywy wiatru do 55 km/h, a w Bieszczadach do 65 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 st. C na północnym wschodzie, około 13 st. C w centrum, do 15 st. C, 16 st. C zachodzie i południu kraju. Wiatr słaby, miejscami, głównie we wschodniej połowie kraju i na Pomorzu umiarkowany i porywisty, zachodni i północno-zachodni, na zachodzie przechodzący w zmienny.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu, przed południem możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna 11 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h, północno-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni.

Zagrożenie opóźnień, odwołań lub przekierowań lotów

Zarówno wichura, jak i opady mieszane oraz oblodzenie mogą wpłynąć na ruch lotniczy. Największe ryzyko opóźnień, odwołań lub przekierowań lotów w sobotę obejmować będzie lotnisko Gdańsk-Rębiechowo, a w niedzielę Gdańsk-Rębiechowo, Olsztyn-Mazury, Warszawa-Modlin, Warszawa-Okęcie, Warszawa-Radom, Lublin-Świdnik.

Niebezpieczne porywy wiatru, zwłaszcza bocznego, zaczynają się już od około 60 km/h. Jak wynika z badań, na głównych portach lotniczych już podmuchy rzędu 40-50 km/h powodują przełożenia rejsów lub ich przekierowania na inne lotniska. Planując podróż w weekend, warto śledzić aktualne komunikaty portów lotniczych.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 20 kwietnia - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz / polsatnews.pl