"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ukraińskie siły powietrzne informowały, że w nocy z piątku na sobotę Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy z bombowców strategicznych Tu-95MS z rejonu Morza Kaspijskiego pociski manewrujące.

Polskie i sojusznicze lotnictwo nad krajem. Rosja zaatakowała Ukrainę

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują m. in. myśliwce dyżurne oraz samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - poinformowało w sobotę nad ranem na portalu X polskie wojsko.

Dowództwo Operacyjne RSZ zaznaczyło, że działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewniono w komunikacie.

Według agencji Unian w wyniku rosyjskiego ataku w mieście Dniepr rannych zostało kilka osób. Rakiety kierowały się też m.in. na Kijów. W Charkowie uszkodzony został gazociąg oraz budynek mieszkalny. Rosjanie poza pociskami manewrującymi posłużyli się również dronami szturmowymi.

