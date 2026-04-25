Politycy żegnają Olechowskiego. "Odszedł jeden z trzech tenorów"

W nocy z piątku na sobotę zmarł współzałożyciel Platformy Obywatelskiej Andrzej Olechowski. Kilkukrotny były minister miał 78 lat.

"Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z 'trzech tenorów' Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał w serwisie X premier Donald Tusk.

"To zły tydzień dla Polski. Zmarł Andrzej Olechowski. Człowiek wielkiej kultury, rozwagi i odpowiedzialności za państwo" - napisał w swoich mediach społecznościowych marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Głos zabrała również marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. "Ponad 20 lat temu jego poranny telefon zaprosił mnie do świata polityki. Będę o tym zawsze pamiętać. Wielka strata" - napisała.

Poseł Centrum Ryszard Petru wskazał, że odejście Olechowskiego jest "wielką stratą dla polskiej polityki". "Miałem zaszczyt go znać i wielokrotnie toczyć długie rozmowy o Polsce – zawsze z troską o jej przyszłość (...) Straciliśmy polityka wielkiego formatu oraz człowieka z charyzmą i zasadami" - napisał.

Andrzej Olechowski nie żyje. "Bardzo ważna osoba w procesie transformacji"

Europoseł KO Bartosz Arłukowicz w rozmowie z Polsat News określił zmarłego ministra mianem "działacza, który swoją aktywnością zmieniał Polskę". - Państwowiec, intelektualista, człowiek o naprawdę ogromnej wiedzy i takim głębokim spojrzeniu na państwo. Państwowiec - to jest chyba bardzo dobre określenie. On właściwie partiom politycznym się nie kłaniał - mówił.

Senator Grzegorz Schetyna stwierdził, że Olechowski był "osobą nietuzinkową i bardzo ważną dla historii Polski tych ostatnich kilkudziesięciu lat, z ogromnym wpływem na polską politykę". - On był osobą, która miała dystans do partii politycznych. To też odbiło się na sposobie powoływania Platformy. Platforma była bardzo obywatelska - przekonywał.

- Ja mam takie wrażenie, że wszystko to, co udało nam się dostarczyć, czy zrealizować w 2007 r. to była też część jego inspiracji i wpływu w założeniu, budowaniu tego fundamentu Platformy Obywatelskiej (...) nie byłoby tej Platformy w takim wymiarze, gdyby nie jego zaangażowanie - wskazywał Schetyna w Polsat News.

Waldemar Pawlak, w którego rządzie Andrzej Olechowski pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych, stwierdził, że zmarły był "politykiem takiej bardzo szlachetnej postawy, który zawsze w sposób bardzo dystyngowany i elegancki uprawiał politykę". - Ja wspominam ten czas, szczególnie 1994 r., kiedy Andrzej Olechowski na szczycie w Atenach reprezentował Polskę, złożył podpisany przeze mnie wniosek o członkostwo Polski w Unii Europejskiej - mówił były premier w Polsat News.

Olechowski był - jak wskazywał Pawlak - "bardzo ważną osobą w tym procesie transformacji i członkostwa polskiego w UE i w NATO". - To jest też ten dorobek wielki Andrzeja Olechowskiego. Myślę, że jego osoba miała znaczący wpływ na te procesy, a przede wszystkim jego kompetencja, fachowość - wymieniał.

"Jeden z filarów nurtu umiarkowanie konserwatywnego". Bronisław Komorowski o Andrzeju Olechowskim

- Warto go było po prostu słuchać, warto było analizować to, w jaki sposób on ocenia bieżącą sytuację polityczną i była to zawsze pewna lekcja takiej niezależnej indywidualnej perspektywy, ale bogatej o to doświadczenie - mówił w Polsat News wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Były prezydent Bronisław Komorowski wskazywał w rozmowie z Polsat News natomiast, że Olechowski "należał do tej kategorii osób, polityków, z którymi przeszedłem część bardzo ważnej drogi i bardzo sobie tę wspólną drogę ceniłem i cenię w dalszym ciągu".

- On należał do też tego typu polityków, którzy sami siebie określali jako konserwatywni liberałowie. Był liberałem w sprawach gospodarczych, był bardzo konserwatywny w kwestiach obyczajowości, stosunku do tradycji, stosunku do wartości, które tworzą i tworzyły wcześniej polski naród czy polskie społeczeństwo. Andrzej Olechowski w tym okresie był jednym z filarów tego właśnie nurtu umiarkowanie konserwatywnego, a jednocześnie liberalnego w wymiarze gospodarczym - mówił Komorowski.

- Rozmowa z nim była przyjemnością. Zawsze utrzymywał lekki dystans (...) Myślę, że lubiliśmy się, byliśmy stosunkowo blisko siebie - dodał były prezydent.

