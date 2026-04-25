United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski zapytał Polaków o ocenę prezydentury Karola Nawrockiego. Wyniki badania pokazały, że Polacy są w tej sprawie podzieleni niemal po równo.

49,5 proc. respondentów oceniło prezydenta negatywnie, z czego aż 31,8 proc. wyraziło "zdecydowaną niechęć".

Dotychczasową działalność prezydenta Karola Nawrockiego pochwaliło natomiast 47 proc. badanych. Wśród nich 28 proc. oceniło pracę głowy państwa "zdecydowanie pozytywnie", a 19 proc. "raczej pozytywnie".

Ocena działalności prezydenta wyraźnie zależy od preferencji partyjnych uczestników badania.

97 proc. wyborców partii współtworzących koalicję rządową ocenia Karola Nawrockiego negatywnie, przy czym aż 70 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie".

Wśród wyborców prawicowych partii prezydent cieszy się poparciem 80 proc. badanych, a 56 proc. reprezentantów tej grupy deklaruje "zdecydowanie pozytywną" ocenę.

Warto zwrócić też uwagę na stanowisko osób niepopierających żadnego z powyższych bloków ugrupowań. Wśród nich Nawrocki uzyskał 53 proc. ocen pozytywnych, a 38 proc. oceniło jego działalność negatywnie.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych oraz ankiet internetowych), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

