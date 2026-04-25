Ukraińskie drony po raz pierwszy pokonały 1,8 tys. kilometrów i zaatakowały środkowy Ural w Rosji. To pierwszy atak na infrastrukturę Jekaterynburga od czasu rozpoczęcia ukraińskich ataków dronów na obiekty znajdujące się w głębi Rosji.

W wyniku nalotu uszkodzony został wieżowiec mieszkalny w samym centrum miasta, sześć osób zostało rannych.

ZOBACZ: Rosyjski dron naruszył przestrzeń NATO. Zniszczenia w europejskim kraju

Agencja Unian zaznacza, że nie wiadomo, czy kompleks był celem ataku - w pobliżu wieżowca nie ma widocznych obiektów wojskowych.

Rosja: Atak ukraińskich dronów na Uralu. "Bądźcie czujni"

Lokalni mieszkańcy skarżą się, że nie otrzymali ze strony miejscowych władz ani rosyjskiego ministerstwa spraw wewnętrznych żadnego powiadomienia o zagrożeniu. Rosjanie mówią również, że ukraińskie drony nie potrzebują "żadnych korytarzy" z krajów bałtyckich do ataku, "przelatują nad naszym terytorium normalnie i tak po prostu".

Przedstawiciel prezydenta Rosji w Uralskim Okręgu Federalnym Artem Żoga przyznał, że region stał się celem ataków ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych. - Ural jest już w zasięgu ręki, bądźcie czujni - powiedział urzędnik.

ZOBACZ: Rosjanki nie płaczą po mężach. "Jedna z nielicznych sytuacji na świecie"

W nocy ukraińskie drony zaatakowały również obwód czelabiński. Według gubernatora "próba ataku drona na jeden z obiektów infrastruktury w obwodzie czelabińskim została udaremniona". Kanał Exilenova+ podawał, że w pobliżu Czelabińskich Zakładów Metalurgicznych słyszano eksplozje. Szef regionu oświadczył, że nie było ofiar ani zniszczeń.

Ukraina atakuje w głębi Rosji

Łącznie Rosjanie nad obwodami Rosji mieli rzekomo zestrzelić tej nocy 127 ukraińskich bezzałogowych statków powietrznych, w szczególności nad obwodami swierdłowskim i czelabińskim - wynika z komunikatu rosyjskiego ministerstwa obrony.

Unian przypomina, że w ostatnim czasie Ukraina zaatakowała rosyjski zakład petrochemiczny w Baszkirii, 1,5 tys. kilometrów w głąb Rosji. Firma produkuje m.in. paliwo lotnicze.

Analitycy zauważają, że Ukraina znacząco rozszerzyła zasięg i liczbę ataków – z 984 w styczniu do 1400 w 27 regionach w marcu.

