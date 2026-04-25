Viktor Orban ogłosił rezygnację z mandatu poselskiego

Ustępujący premier Węgier Viktor Orban ogłosił w sobotę, że nie zasiądzie w nowym parlamencie. Orban zapowiedział w nagraniu opublikowanym na Facebooku, że skupi się na reorganizacji swojego obozu politycznego.

- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować – powiedział Orban.

 

Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.

 

 

Koalicja Fidesz-KDNP, z Orbanem na czele, przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną. Ustępujący ze stanowiska szef węgierskiego rządu jest najdłużej sprawującym ten urząd politykiem w historii Węgier.

 

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu
grz / polsatnews.pl
