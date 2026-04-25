- Ponieważ mandat, który zdobyłem jako główny kandydat na liście koalicji Fidesz-KDNP, jest w rzeczywistości mandatem parlamentarnym Fideszu, postanowiłem z niego zrezygnować – powiedział Orban.

Dodał, że skupi się na reorganizacji swojego obozu.

Koalicja Fidesz-KDNP, z Orbanem na czele, przegrała wybory parlamentarne 12 kwietnia z opozycyjnym ugrupowaniem TISZA, które uzyskało w nich większość konstytucyjną. Ustępujący ze stanowiska szef węgierskiego rządu jest najdłużej sprawującym ten urząd politykiem w historii Węgier.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz / polsatnews.pl