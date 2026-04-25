Centrum pożaru znajduje się w okolicy węzła drogowego w Stryszku. Dym widoczny jest z kilku innych miejscowości m.in. Białych Błot. Świadkowie nagrali materiały, na których widać ogromną chmurę nad połaciami lasu.

"Sytuacja jest opanowana". Strażacy o pożarze pod Bydgoszczą.

- Mamy do czynienia z pożarem ściółki na powierzchni około 1200 metrów kwadratowych - przekazała w rozmowie z Interią st. bryg. Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z KW PSP w Bydgoszczy.

- Sytuacja - jak wynika z relacji strażaków biorących udział w akcji - jest opanowana, siedem zastępów na miejscu, lasy państwowe dokonały zrzutów wody też; pali się jakieś 1200 metrów kwadratowych, jest to miejscowość niedaleko lotniska - dodała. Zaznaczyła jednak, że dogaszanie pożaru potrwa jeszcze kilka godzin, a akcję utrudnia silny wiatr i sucha ściółka.

Informacje o pożarze jako pierwszy podał Express Bydgoski.

Lokalne media podkreślają, że to kolejny tego rodzaju incydent, który w ostatnich dniach miał miejsce na terenie kujawsko-pomorskich lasów. Winna jest wyjątkowo niska ilość opadów, która doprowadziła do suszy.

Ryzyko pożarów w woj. kujawsko-pomarskim. Alert IMGW

Kilka dni temu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał przed możliwymi pożarami w lasach.



W niektórych regionach Polski od kilku dni nie spadł deszcz. Zagrożenie potęgują zwyżkujące temperatury i podmuchy wiatru.



Kujawy i Pomorze na mapce opublikowanej przez IMGW zakwalifikowano jako obszar o wysokim stopniu zagrożenia pożarowego.

