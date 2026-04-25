- Chciałbym podkreślić, że samochód, którym poruszał się podejrzany, był sprawny technicznie i był wyposażony w tablice rejestracyjne. Wszystkie jego elementy zostały zebrane podczas oględzin, będą podlegać wykorzystaniu procesowemu - zaznaczył dalej rzecznik Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu.

Prok. Kilian potwierdził, że 57-letni kierujący autem trafi do aresztu, jeśli nie zapłaci kaucji wyznaczonej przez sąd.

Poseł Litewka nie żyje. Tymczasowy areszt dla kierowcy auta

- Sąd przychylił się do wniosku w takim zakresie, że orzekł o 3-miesięcznej izolacji mężczyzny, ale dodał w postanowieniu warunek, wedle którego w przypadku wpłaty 40 tys. zł poręczenia majątkowego mężczyzna będzie miał prawo do opuszczenia aresztu i zostanie objęty środkami o charakterze wolnościowym, czyli dozorem policji i zakazem opuszczania kraju - wyjaśnił.

Kilian zaznaczył jednak przy tym, iż "orzeczenie to nie w pełni odpowiada wnioskom prokuratora, w związku z czym poddane zostanie wnikliwej analizie"

- Prokurator referent już z początkiem przyszłego tygodnia podejmie decyzję co do tego, czy orzeczenie to zostanie przez niego zaskarżone, czy może zgodzimy się z optyką przedstawioną przez sąd - dodał.

Śmierć Łukasza Litewki. Prokuratura apeluje do świadków

Prokurator zaapelował także po raz kolejnych do wszystkich ewentualnych naocznych świadków zdarzenia o zgłaszanie się do organów ścigania.



- Do chwili obecnej takie osoby nie zgłosiły się do prokuratury ani do organów policji, więc ponawiam ten apel. Bardzo proszę wszystkich posiadających informacje na temat tego, jak to zdarzenie przebiegało, o to, by nie wahali się podzielić z nami swoją wiedzą - mówił.

Kilian nawiązał przy okazji do "bardzo niepokojących inicjatyw", które - jak wynika z ustaleń prokuratury - zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych.



- Pojawiają się doniesienia o inicjatywach, które mają na celu identyfikację podejrzanego w ramach samodzielnych działań społecznych. Bardzo proszę wszystkich o to, aby nie ulegać tego rodzaju pokusie. To organy procesowe są od tego, by zbadać dogłębnie to zdarzenie i by dokonać jego rozliczenia. To prokuratura, policja oraz sąd, zgodnie ze swoimi podstawowymi zadaniami, powinny współposiadać za zebranie materiału dowodowego, a następnie osądzenie osoby odpowiedzialnej za to zajście - podkreślił.

Prokurator zaznaczył przy tym, że aresztowany przez sąd mężczyzna "ma wciąż status podejrzanego". - Odpowiedzialność nie została mu ostatecznie prawomocnie przypisana, w związku z czym bardzo proszę o poszanowanie jego praw procesowych, w tym w szczególności jego prywatności - zaapelował.

Tragiczny wypadek w Dąbrowie Górniczej. Nie żyje poseł Lewicy

Przypomnijmy, że do tragicznego wypadku z udziałem Łukasza Litewki doszło w czwartek 23 kwietnia na leśnej drodze łączącej Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Poseł jechał na rowerze, gdy uderzył w niego samochód.



Parlamentarzysta zginął na miejscu. Wiadomo, że w chwili wypadku Litewka nie miał na głowie kasku.



- Wyniki sekcji zwłok wskazują na rozległe obrażenia w obszarze kończyny dolnej. Na skutek siły uderzenia doszło do przerwania ciągłości kluczowych arterii - podał Interii prok. Bartosz Kilian z Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Krwotok był bezpośrednią przyczyną zgonu - usłyszeliśmy.

Zgodnie z ustaleniami reporterki Polsat News na drodze, na której doszło do zdarzenia, obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni