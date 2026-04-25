Nie żyje Klaudia Zakrzewska. Polską influencerkę potrąciła autem brytyjska celebrytka
W londyńskim szpitalu zmarła influencerka Klaudia Zakrzewska - poinformowała w sobotę wieczorem BBC. Polka trafiła do lecznicy po tym, jak potrącił ją samochód, którym kierowała internetowa celebrytka Gabrielle Carrington. Obie kobiety były skonfliktowane. Brytyjkę aresztowano i usłyszała zarzuty. Jeden z nich - usiłowanie zabójstwa - ma zostać zmieniony.
Klaudia Zakrzewska, znana z mediów społecznościowych influencerka, zmarła sześć dni po tym, jak samochód potrącił ją i innych pieszych przed klubem nocnym w centrum Londynu. Mieszkająca na co dzień w Dubaju polska influencerka bawiła się w lokalu wraz z grupą znajomych.
Gdy 30-latka wyszła na zewnątrz, została przejechana przez samochód, za kierownicą którego siedziała 29-letnia uczestniczka programu "X Factor UK" i internetowa celebrytka z Wielkiej Brytanii Gabrielle Carrington. Wcześniej między influencerkami miało dojść do ostrej kłótni i rękoczynów przed klubem.
Po wypadku Zakrzewska została przetransportowana do szpitala i trafiła na odział intensywnej opieki medycznej. Jej stan lekarze określali jako krytyczny.
Brytyjskie media informowały, że kobiety znały się i od dłuższego czasu były ze sobą skonfliktowane z powodu rywalizacji o tego samego mężczyznę.
Policja apeluje o powstrzymanie się od dalszych spekulacji
- W związku z tą tragiczną informacją pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Klaudii. Nasze myśli są również ze wszystkimi, których ta sytuacja dotknęła - powiedziała inspektor londyńskiej policji Alison Foxwell.
29-letnia Gabrielle Carrington z Manchesteru została wcześniej oskarżona o usiłowanie zabójstwa. Policja metropolitalna poinformowała, że po śmierci Zakrzewskiej zarzut usiłowania zabójstwa zostanie zmieniony na morderstwo. Kobieta usłyszała również zarzuty spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu, niebezpieczną jazdę i jazdę pod wpływem alkoholu.
W wypadku poważnie ranny został również 58-letni, a inna z kobiet doznała lekkiego urazu nadgarstka.
Celebrytka stawiła się w Sądzie Rejonowym w Westminster 21 kwietnia i została tymczasowo aresztowana. Detektyw, zastępca szeryfa Foxwell dodała: - Zdajemy sobie sprawę, że ten wypadek wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję w mediach społecznościowych; apelujemy jednak do opinii publicznej o powstrzymanie się od dalszych spekulacji.
Matka: Najstraszniejszy czas, z jakim zetknęła się nasza rodzina
Na stronie prowadzącej zbiórkę funduszy na rzecz matki Zakrzewskiej opisano 32-latkę jako osobę o "czystym sercu".
"To najstraszniejszy czas, z jakim kiedykolwiek zetknęła się nasza rodzina. Ci, którzy mnie znają, rozumieją, jak bardzo kocham moją córkę i jak wyjątkową więź nas łączy" - napisała matka tragicznie zmarłej Polki.
