Klaudia Zakrzewska, znana z mediów społecznościowych influencerka, zmarła sześć dni po tym, jak samochód potrącił ją i innych pieszych przed klubem nocnym w centrum Londynu. Mieszkająca na co dzień w Dubaju polska influencerka bawiła się w lokalu wraz z grupą znajomych.

Gdy 30-latka wyszła na zewnątrz, została przejechana przez samochód, za kierownicą którego siedziała 29-letnia uczestniczka programu "X Factor UK" i internetowa celebrytka z Wielkiej Brytanii Gabrielle Carrington. Wcześniej między influencerkami miało dojść do ostrej kłótni i rękoczynów przed klubem.

Po wypadku Zakrzewska została przetransportowana do szpitala i trafiła na odział intensywnej opieki medycznej. Jej stan lekarze określali jako krytyczny.

Brytyjskie media informowały, że kobiety znały się i od dłuższego czasu były ze sobą skonfliktowane z powodu rywalizacji o tego samego mężczyznę.

Policja apeluje o powstrzymanie się od dalszych spekulacji

- W związku z tą tragiczną informacją pragniemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom Klaudii. Nasze myśli są również ze wszystkimi, których ta sytuacja dotknęła - powiedziała inspektor londyńskiej policji Alison Foxwell.

29-letnia Gabrielle Carrington z Manchesteru została wcześniej oskarżona o usiłowanie zabójstwa. Policja metropolitalna poinformowała, że ​​po śmierci Zakrzewskiej zarzut usiłowania zabójstwa zostanie zmieniony na morderstwo. Kobieta usłyszała również zarzuty spowodowania poważnego uszczerbku na zdrowiu, niebezpieczną jazdę i jazdę pod wpływem alkoholu.

W wypadku poważnie ranny został również 58-letni, a inna z kobiet doznała lekkiego urazu nadgarstka.

Celebrytka stawiła się w Sądzie Rejonowym w Westminster 21 kwietnia i została tymczasowo aresztowana. Detektyw, zastępca szeryfa Foxwell dodała: - Zdajemy sobie sprawę, że ten wypadek wzbudził duże zainteresowanie i dyskusję w mediach społecznościowych; apelujemy jednak do opinii publicznej o powstrzymanie się od dalszych spekulacji.

Matka: Najstraszniejszy czas, z jakim zetknęła się nasza rodzina

Na stronie prowadzącej zbiórkę funduszy na rzecz matki Zakrzewskiej opisano 32-latkę jako osobę o "czystym sercu".

"To najstraszniejszy czas, z jakim kiedykolwiek zetknęła się nasza rodzina. Ci, którzy mnie znają, rozumieją, jak bardzo kocham moją córkę i jak wyjątkową więź nas łączy" - napisała matka tragicznie zmarłej Polki.

grz / polsatnews.pl