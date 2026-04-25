Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że wśród przejętych przez policję dzieł sztuki są malowidła i rzeźby 27 artystów, w tym m.in. Pabla Picassa i Joana Miro.

W wydanym przez policję oświadczeniu sprecyzowano, że wśród zarekwirowanych przez funkcjonariuszy przedmiotów są także dzieła autorstwa Davida Hockneya, Albrechta Durera oraz Pierre’a Bonnarda.

Portugalia. W posiadłościach zmarłego Amerykanina odnaleziono prawie 300 dzieł sztuki

Są to malowidła, litografie, serigrafie, rzeźby, a także przedmioty pochodzące z wykopalisk archeologicznych oraz inne dobra kultury – przekazała portugalska policja, precyzując, że przejęła dzieła sztuki w trakcie przeszukań na terenie kilku nieruchomości w Penalva do Castelo, w dystrykcie Viseu.

Wyceniana na miliony euro kolekcja zawiera m.in. artefakty z okresu neolitu, okresu grecko-rzymskiego oraz ze zróżnicowanych kulturowo miejsc, takich jak Persja, Bliski Wschód, Afryka oraz Chiny.

Identyfikacja przejętych dzieł oraz stwierdzenie ich autentyczności możliwe było dzięki wsparciu, jakie policja otrzymała od Narodowego Muzeum im. Machado de Castro w Coimbrze.

Śledczy przypuszczają, że domniemany amerykański kolekcjoner zmarły w 2024 r. mógł być w rzeczywistości członkiem grupy przestępczej specjalizującej się w kradzieżach dzieł sztuki. Jego były służący usłyszał w piątek zarzuty.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Ani wojny, ani pokoju. USA i Iran utknęły w klinczu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ps / PAP