Na białoruskiej granicy spokojnie, ale służby miały pełne ręce roboty. Wydalono 230 cudzoziemców

Raport z granicy publikowany co tydzień przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera dane zgromadzone w dniach 17-23 kwietnia. Jak czytamy, w tym czasie przeprowadzono blisko 1600 kontroli legalności pobytu i blisko 500 kontroli legalności zatrudnienia.

Na granicach z Niemcami i Litwą skontrolowano ponad 54,2 tys. osób i 27,4 tys. pojazdów. Na pierwszej z wymienionych dokonano 11 odmów wjazdu. W przypadku drugiej mowa o 15 odmowach.

Raport z granicy. MSWiA i Straż Graniczna podały nowe dane

Jak dowiadujemy się z raportu, służby zatrzymały 10 przemytników ludzi. Wskazano też, że w wyniku wydanych decyzji administracyjnych ponad 230 cudzoziemców opuściło Polskę.

MSWiA podaje też, że w tym czasie nie odnotowano ani jednej próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią. Dla porównania, w poprzednim raporcie poinformowano o 14 takich przypadkach. "Ogromne podziękowania dla służb za Waszą skuteczność" - napisano w raporcie.

Z danych z wcześniejszego raportu (10-16 kwietnia) wynika, że przeprowadzono blisko 1500 kontroli legalności pobytu i blisko 430 kontroli legalności zatrudnienia. Ponad 220 cudzoziemców musiało opuścić Polskę. Zatrzymano jednego przemytnika ludzi.

Na granicy z Niemcami skontrolowano 31 tys. osób i 13,1 tys. pojazdów, a na granicy z Litwą 27,3 tys. osób i 14,4 tys. pojazdów. W pierwszym przypadku odmówiono wjazdu do Polski 20 osobom, a w drugim 14.

