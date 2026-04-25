Premier Donald Tusk powiedział w opublikowanym w piątek wywiadzie dla "Financial Times", że czasami "ma pewne problemy" z wiarą, że artykuł 5. Traktatu Waszyngtońskiego o wzajemnej obronie sojuszników w NATO nadal obowiązuje. Podkreślił, że w tej sytuacji Unia Europejska musi stawiać na budowę własnego systemu obronnego.

Słowa Donalda Tuska zostały skomentowane przez byłego premiera Leszka Millera i byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego w niedzielnym programie "Prezydenci i premierzy" na antenie Polsat News.

Miller o słowach Tuska: Nie ułatwiają nam zadania

- Można coś powiedzieć w cztery oczy i nie można czegoś powiedzieć w mediach (...). Te słowa pana premiera zostały skomentowane i przez Biały Dom i przez ambasadora. To oznacza, że przywiązano do nich odpowiednią wagę. Stawiam tezę, że one nie ułatwiły nam sytuacji - stwierdził Miller.

- Można oczywiście rozważać o budowie jakichś alternatywnych europejskich sił i tak dalej. Tyle, że NATO bez Stanów Zjednoczonych to faktycznie jest papierowy tygrys - powiedział.

- 62 proc. budżetu NATO to są Stany Zjednoczone. Jeżeli odejmiemy te 62 proc. z budżetu NATO, to co zostanie ? Jakieś drobiazgi zostaną - wyliczał premier.

Z byłym premierem nie zgodził się Komorowski, który zauważył, że Stany Zjednoczone same zadeklarowały zmniejszenie swojej obecności w Europie. - Trzeba to uwzględnić - powiedział.

"Żadnej agresji nie będzie". Miller krytycznie o wypowiedzi Tuska

W tym samym wywiadzie Donald Tusk ostrzegł, że Rosja może zaatakować członka Sojuszu w perspektywie "raczej miesięcy niż lat".

"To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową - raczej miesiące niż lata" - powiedział Tusk w kontekście ewentualnego ataku sił Kremla na NATO. Te słowa zirytowały Leszka Millera.

- Po co straszyć obywateli skoro wiadomo, że żadnej agresji w ciągu miesięcy nie będzie? - powiedział były premier.

- Jeżeli Tusk wierzy w to, co mówi, to ja oczekuję, że w przyszłym tygodniu odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Sejmu, w którym premier zdradzi informacje, co się może zdarzyć i jak Polska jest na to przygotowana. Prezydent odbędzie Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tym samym celu, a Polska złoży wniosek do rady Północnoatlantyckiej o specjalne posiedzenia NATO -stwierdził.

