Kaczyński o przebudowie ustroju. "Musimy mieć inaczej zorganizowane państwo"

Jarosław Kaczyński przekonywał podczas sobotniej konferencji prasowej, że dla polskiego rozwoju gospodarczego konieczna jest przebudowa ustroju państwa. Wskazywał, że musi dojść do "eliminacji" z klasy politycznej osób, które "nie przestrzegają żadnych reguł, począwszy od przyzwoitego języka".

Jarosław Kaczyński podczas konferencji PiS "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0"
Jarosław Kaczyński podczas konferencji PiS "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0"

Jarosław Kaczyński zabrał głos podczas zorganizowanej przez PiS konferencji na temat gospodarki i finansów, pod hasłem "Myśląc Polska: Alternatywa 2.0". Podobną nazwę nosiły również większe konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015. – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.

 

Kaczyński podkreślił, że Polacy potrzebują "dobrego i silnego państwa", które buduje lojalność. Jak ocenił, warunkiem koniecznym do budowy lojalność i respektu, jest duma narodowa.

Kaczyński o konieczności przebudowy ustroju. Obecna władza "w stanie paraliżu"

Według lidera PiS, do realizacji tych celów potrzebna jest "zmiany władzy", by ta "nie była w stanie paraliżu", natomiast dla rozwoju gospodarczego konieczna jest "przebudowa ustroju". - Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy żadnych reguł nie przestrzegają, począwszy od przyzwoitego języka - dodał.

 

Kaczyński wskazał również, że dla zapewnienia Polsce "gospodarczej przyszłości", konieczne jest zdobycie najważniejszych kwalifikacji w najnowocześniejszych działach gospodarki takich jak sztuczna inteligencja. Według niego, konieczna jest również przebudowa oświaty w kierunku umocnienia tożsamości i lojalności wobec państwa czy powrót do programu "obudzenia kapitału", który jest w prywatnych przedsiębiorstwach i spółkach skarbu państwa.

 

Należy także - wskazał - stworzyć przesłanki do "suwerenności informacyjnej", w tym tworzenie chmur obliczeniowych i platform. W tej sferze - jak mówił - "jesteśmy zupełnie uzależnieni od czynników zewnętrznych, co ma rozległe skutki w najróżniejszych dziedzinach".

 

W ramach cyklu "Myśląc Polska" PiS zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka konferencji, poświęconych propozycjom rozwiązań w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność i edukacja

 

ps / PAP
